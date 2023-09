"Cipo" apagó el incendio y se alzó con una victoria clave

Un accidentado encuentro ganó Cipolletti en el marco de la fecha 29ª -segunda de la cuarta y última rueda- de la Zona 1 Región Sur del Torneo Federal A 2023 que se jugó en la noche del sábado en La Visera. El albinegro se impuso por 2 a 1 a Sansinena de General Daniel Cerri, con goles de Favio Cabral y Jonatan Palacio, Iván Caravaca había puesto en ventaja al elenco de la Liga del Sur de Bahía Blanca.

Lo vivido anoche en el reducto cipoleño, rozó lo inverosímil en algunos momentos, con cuestiones que fueron preocupantes y que dejaron la sensación que no se deben repetir, ya que en otras circunstancias se puede pagar muy caro y con consecuencias graves.

El ingreso de los jugadores revivió momentos de otros tiempos. La cancha se llenó de serpentinas y de papel picado como otrora. Y mucho de lo lanzado desde la tribuna quedó entre medio del alambre. Es más, el partido vio demorado su inicio, porque colaboradores, alcanza pelotas y hasta los propios jugadores se encargaron de sacar todo lo caído.

Cuando corrían dos minutos desde la "barra brava" cayó una bengala o un artefacto de pirotecnia, comenzaron a prenderse fuego los papeles, se hicieron varios focos y se generó un principio de incendio, ya que las llamas generadas no solo tomaron las serpentinas, sino también parte de las banderas de tela que colgaban del alambrado. Y aquí, lo que no debe volver a pasar. Más de 50 hinchas saltaron el alambrado y se metieron en el terreno de juego. Teniendo un solo objetivo: salvar las banderas, los famosos "trapos" que identifican a la facción que ahora lidera la popular. Con amenazas incluida a los fotógrafos y camarógrafos que estaban retractando la situación, para que no tomaran fotos ni filmaran lo que ocurrió. Grave por cierto.

En el medio hasta el veterano Damián Jara con un matafuegos en sus manos tratando de apagar el fuego. Luego de 14 minutos, donde se vivieron escenas de una película grotesca, el fuego quemo el césped, el papel en la cancha, las serpentinas, las banderas, pudo haber sido una tragedia, si el fuego hubiera tomado más banderas y los carteles de publicidad. Fue una desgracia son suerte, la tragedia tocó la puerta y no se la abrieron.

Tras el inesperado parate, volvió el fútbol. Con un permisivo Jonathan Correa, el árbitro amenazó con suspender el cotejo y contó con la ayuda policial para ubicarse en lugares donde hubo roturas, donde los simpatizantes/hinchas/barras ingresaron al recinto de juego.

En la reanudación del juego, dio la sensación que los de Darío Bonjour sintieron el impacto emocional de lo que se vivió. En una desconcentración del roquense Tabares que pierde la pelota casi contra el banderín del córner contra el lateral Núñez, el defensor rival mete el centro, duda el golero Facundo Crespo como una semana atrás en Nicanor Otamendi, se dejó anticipar por el volante Iván Caravaca y el primer remate al arco los "triperos" se pusieron en ventaja. 1 a 0, cuando el partido luego de lo ocurrido se estaba armando.

Luego el local lo fue a buscar. Por necesidad y obligación de las circunstancias, pero sin volumen de juego. Cuando corrían 6 minutos de los 15 adicionados, Palacio peinó una pelota, la recibió su ahora compañero de ataque Favio Cabral, el goleador cordobés encaró convencido y con fuerza, su fuerte remate cruzado fue inalcanzable para el arquero de Sansinena. Igualdad, que era justa, por lo visto en el accidentado juego.

En el inicio del complemento, Cipolletti salió dispuesto a darlo vuelta. Y llegó en forma temprana el desnivel. Una gran jugada entre Amarfil y Argüello, los dos volantes centrales, tiraron una doble pared, llegó el pase entrelíneas para Jonatan Palacio, el ex Newells Old Boys y Deportivo Madryn, recibió sin marcas, remató en forma soberbia, el balón ingresó pegado al travesaño, decretó el segundo gol albinegro y la ventaja que sería definitiva.

Hasta el final de juego, Cipolletti no tuvo sobresaltos defensivos. Pudo alargar la diferencia por intermedio de Cabral, Palacio, el juvenil Santiago Jara que entró de muy buena manera por el irresoluto Fernando Pettinerolli y Doello que dilapidaron las varias acciones para estirar diferencias.

Cuando uno pensó que se había visto todo. En la puerta de plateas, se abrió la misma e ingresó un perro a la cancha. El animal estuvo más de siete minutos en el terreno. No lo podían parar, ni agarrar, ni detener. Otro incidente, esta vez generado, "por la viveza" de alguno para sacar ventaja.

Luego de otro parate, y cuando sacaron al can de la cancha. El árbitro adicionó 6 minutos, cuando lo vivido y ocurrido daba para 10 ó 12 como mínimo. Y cuando iban casi 4 de lo extendido, el árbitro dio por finalizado el encuentro. Con las lógicas protestas de los jugadores y cuerpo técnico visitante que se sintieron perjudicados.

Cipolletti ganó. Quedó en soledad en el tercer lugar, con los mismos partidos le sacó tres puntos de ventaja a Santamarina de Tandil y a Sansinena su rival de anoche. Tomó 6 de diferencia con Sol de Mayo, aunque los de Viedma ya quedaron libres. Está tercero en zona de clasificación para los play off de segunda fase, accedió a los que hoy ingresarían a la Copa Argentina 2024 por ser uno de los dos mejores terceros de todos los grupos y quedó a un punto de ya salvar la categoría. Todo bien desde lo numérico. Todo para revisar lo que ocurrió. En otro momento, con otro árbitro, lo de anoche no terminaba y podría haber sanciones -que tampoco hay que descartar- por lo vivido.

En la "era Bonjour" La Visera se ha vuelto inexpugnable. Siete partidos jugados de local, 6 victorias y un empate. Las razones para entender el momento de los rionegrinos, impensado hace unos meses atrás, cuando el objetivo era zafar del descenso, hoy se ilusiona con llegar a los play off de segunda fase y meterse entre los que participaran de la Copa Argentina del año venidero.

Síntesis

Cipolletti: Facundo Crespo; Damián Jara, Elvis Hernández, Manuel Berra, Alejo Tabares; Fernando Pettineroli, Maximiliano Amarfil, Lucas Argüello, Luis Dezi; Jonatan Palacio y Favio Cabral. DT: Darío Bonjour

Sansinena: Iván Cháves; Mario Núñez, Facundo Weichniack, Yago Piro; Leonardo Vitale, Carlos Trujillo, Iván Caravaca, Branco Mera, David Veliz, Francisco Robles, Agustín Gripaudo. DT: Sebastián Polla

Goles: PT 19m. Caravaca (S), 51m. Cabral (C). ST 11m J. Palacio (C).

Cambios: ST, al inicio, J. Aguirre por Gripaudo (S), 15m. L. Iriarte por Mera (S), 29m. G. Funes por Jara y Santiago Jara por Pettineroli (C), 19m. A. Muzi por Núñez (S), 18m. L. Doello por Dezi (C), 35m. A. Díaz por Palacio (C), 41m. A. Herrera por Vitale (S).

Expulsado: ST 50m. Juan Aguirre (S).

Árbitro: Jonathan Correa.

Cancha: La Visera.