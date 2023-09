Lujo, blooper, y un comienzo goleador para Julián Álvarez

Comenzó la edición 23-24 de la UEFA Champions League. EL Manchester City inició hoy la defensa del título logrando un gran triunfo como local ante el Estrella Roja por 3-1. Julián Álvarez la gran figura de la noche, marcando un doblete para el elenco dirigido por Guardiola.

Tenía el arco negado en los últimos partidos, tanto con la selección Argentina, como en Premier league, pero este martes, el formado en River se despachó con un doblete en el triunfo del City como local, ante el elenco de Serbia, y por el grupo G.

Comenzó ganando la visita, en el final del primer tiempo Bukari puso el 1-0. Pero en el complemento, los Ciudadanos salieron con todo, y a los 2´apareció Julián Álvarez, quien recibió una gran asistencia de Haaland, eludió al arquero, y con una pisada mandó el esférico al fondo para el 1-1.

A los 15´llegó el segundo; tiro libre desde la izquierda en forma de centro, la “Araña” lanzó la pelota al segundo palo, encontrando un cachetazo defectuoso del arquero Glazer, terminó de mandar la pelota dentro del arco, poniendo el 2-1. A los 28´ Rodri terminó de sentenciar el cotejo 3-1 a favor del campeón de Europa.

"Me siento bien, me dieron la confianza. Estoy jugando bastantes minutos. Trato de siempre aprovecharlo y dar lo mejor en el campo para ayudar al equipo. Si me dan la confianza, trato de devolverles", dijo el delantero Campeón del mundo con Argentina.