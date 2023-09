Inter Miami sin Messi cayó ante Houston Dynamo

Messi de civil, el argentino no integró el plantel y compartió con Beckham y Zidane en zona de palcos.

El Inter Miami cayó por 2 a 1 ante el Houston Dynamo como local en la final de la US Open Cup. Por ahora, la Leagues Cup obtenida en agosto pasado se mantiene como el único trofeo en la vitrina de Las Garzas. El argentino Lionel Messi, quien por su lesión ni siquiera pudo ir al banco, al igual que el español Jordi Alba, sin dos de sus jugadores franquicias, donde el peso del accionar para los de La Florida cayó en Sergio Busquets, que no tuvo compañía acorde a las circunstancias.

En el primer tiempo, el conjunto de Ben Olsen salió con todo y logró dominar al local desde el inicio, primero sin puntería y después acertando para lograr una merecida ventaja. Drake Callender se vistió de héroe dos veces ante Nelson Quiñones y otra ante Corey Baird. Pero a los 23 minutos no pudo hacer nada cuando en un veloz contragolpe Artur habilitó a la derecha al lateral Griffin Dorsey y éste lo ajustició con un sablazo alto al segundo palo. En una vorágine en favor visitante, DeAndre Yedlin se llevó puesto en el área al imparable Quiñones y cometió un penal que a los 32 minutos Amine Bassi convirtió disparando bajo y al medio. Después, el mexicano Héctor Herrera se perdió el tercero, que hubiera sido justo por lo visto en el terreno de juego.

Lo mejor de los del rosarino Gerardo Martino llegaría en el inicio del complemento, con una actitud renovada con los ingresos de Dixon Arroyo y, sobre todo, del venezolano Josef Martínez. En su momento, lo rosados amenazaron con el delantero sudamericano que peinó un balón que se fue muy cerca y Andrew Tarbell tuvo trabajo ante Benjamín Cremaschi. Pero el anfitrión no lo aprovechó y volvió a emparejar su rival, que incluso marcó otro tanto con Quiñones anulado vía VAR por una falta previa.

Ya no hubo más sensación inminente de que los del "Tata" coquetearan con el descuento, pero aún así lograron ese gol que les dio cinco minutos de descuento de vida. Facundo Farías asistió a la izquierda a Josef Martínez y éste definió por entre las piernas de Tarbell en tiempo de descuento. El cierre tuvo entonces su buena cuota de emotividad, la última chance fue del ex Colón de Santa Fe, Farías sin suerte y no hubo tiempo para más. Título merecido para Houston Dynamo que fue demasiado para un Inter que extraño demasiado a Messi y que demostró que sin el astro argentino es un equipo de mediocre nivel para abajo.