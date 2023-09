El neuquino Santiago Rostan obtuvo el boleto para el Dakar

Después de tanto camino recorrido, el neuquino Santiago Rostan pudo cumplir su sueño. No solo se quedó con el triunfo en la categoría Rally 2 de Motos, en el durísimo Desafío Ruta 40 (DR40), sino que también accedió por el logro obtenido a participar Rally Dakar 2024.

Por eso al concluir la cuarta fecha del Campeonato del Mundo de Rally Raid, que finalizó el viernes en Salta, Santiago no pudo aguantar las lágrimas luego de conseguir la victoria en el Road to Dakar, que le dio el pasaporte para correr gratis en Arabia Saudita.

Tras cinco años de impasse, el DR40 volvió con todo y los números marcan la extraordinaria convocatoria del evento motor. Cerca de 110 competidores partieron de Belén (La Rioja) el 26 de agosto con el objetivo de arribar a Salta después de recorrer 2804 km, en cinco etapas.

La competencia tuvo protagonistas de lujo, ya que Nasser Al Attiyah fue el ganador en autos y Manuel Andujar se quedó con la categoría Quads Por eso la aparición del neuquino en el podio en la modalidad Rally 2 de motos, marcó la irrupción de una nueva generación de pilotos, lo que generó el reconocimiento de sus pares.

Ni bien concluyó el último tramo, Santiago Rostan no pudo contener las lágrimas y con lo que le quedaba de resto conversó con los medios presentes: “ Me llevo el Road to Dakar que es lo que vine a buscar con objetivos planteados, supe cuidar, que es lo más importante es estos terrenos y la verdad es que no lo puedo creer” manifestó emocionado.

“El sueño de muchos es estar acá y yo estoy muy agradecido a quienes me acompañan siempre. Vinimos a buscar la inscripción y se nos dio. Dejamos muchas cosas de lado, trabajo, tiempo, familia, amigos y los resultados llegaron. Para un deportista que los resultados lleguen es lo más importante que hay, concluyó”.

Con Información de desafioruta40.ar