Pudo ser tragedia: El aterrizaje forzado de la selección de Gambia

La selección de Gambia protagonizó un episodio que pudo ser trágico en su camino hacia la Copa Africana de Naciones. El vuelo charter que llevaba al plantel hacia Costa de Marfil debió realizar un aterrizaje de emergencia y regresar a Banjul, la capital gambiana, por problemas técnicos relacionados a la pérdida de presión y oxígeno en la cabina.

Los jugadores y el cuerpo técnico de Gambia abordaron normalmente este avión de la aerolínea Air Cote d'Ivoire, pero unos minutos luego del despegue la situación comenzó a complicarse. Los pasajeros comenzaron a sufrir un "envenenamiento de monóxido de carbono", según Tom Saintfiet, el entrenador belga del plantel, que los dejó repentinamente dormidos. Tras 9 minutos pánico, el piloto del avión decidió retornar y realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Banjul.

uD83DuDE31 La selección de Gambia roza la tragedia tras quedarse sin oxigeno en el avión que les llevaba a la Copa África: tuvieron que aterrizar de emergencia pic.twitter.com/a2f6yfmYeb — MARCA (@marca) January 11, 2024

"Después de nueve minutos el piloto decidió regresar porque no había suministro de oxígeno. Algunos jugadores no se despertaron hasta después del aterrizaje. Todos podríamos haber estado muertos". declaró Saintfiet, que además criticó duramente la planificación del viaje: "Fue el avión más pequeño que pudieron encontrar para 50 personas, como si lo único importante fuera que volara. Hay límites, estoy dispuesto a morir en el campo de fútbol, no por mi trabajo fuera del campo".

Otro de los que se sumó al relato fue el lateral Saidi Janko, que describió las pésimas condiciones de la aeronave: "El calor inhumano mezclado con la falta de oxígeno que se estaba produciendo dejó a muchos con fuertes dolores de cabeza y mareos. Además, la gente empezó a quedarse profundamente dormida minutos después de entrar en el avión”, fue parte de lo que contó en una historia de Instagram.

“Mientras estábamos en el aire la situación empeoró, dejando al piloto sin otra opción que iniciar un aterrizaje de emergencia hacia el aeropuerto de Banjul nueve minutos después del despegue, lo que ocurrió con éxito. De no ser por esto, las consecuencias podrían haber sido mucho peores...", concluyó Janko en su relato sobre lo vivido. Finalmente, el gobierno intercedió para proveerles otro vuelo y la selección de Gambia aterrizó en Costa de Marfil casi un día después de lo planeado.

Gambia va a disputar su segunda Copa Africana de Naciones, luego de su debut absoluto en la edición pasada de 2022. En aquella participación el plantel alcanzó los cuartos de final. En esta edición el debut del conjunto gambiano será el próximo 15 de enero contra Senegal, el vigente campeón del certamen.