Panguilef, con esfuerzo, ganó su primer cinturón

A sus 30 años, el neuquino Andrés Raúl Panguilef se alzó con su primer faja boxística, el Internacional Feconsur del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) del peso ligero que estaba vacante y que obtuvo al ganarle por puntos en decisión no unánime, en una pelea vibrante y muy cerrada, al bonaerense Brian “Mojan” Farías.

Dos jurados le dieron la victoria al patagónico por 77-75 pero la restante consideró un salomónico empate en 76 dando muestras de que la paridad sobrevoló el ring de la EPET 8 en el centro de la capital provincial.

"El Carnicero" Panguilef intentó imponer su potencia y rigor físico de arranque y si bien prevaleció en los rounds de estudios; no logró mantener la hegemonía y dejó crecer a un rival dispuesto a complicarlo. Farías capitalizó el ahogo y el desgaste del púgil local para imponer sus mejores momentos, trabajando de contra y variando en ataque con manos ascendentes que encontraron siempre alguna puerta abierta.

La pelea por momentos, se convirtió en una guerra en la que los protagonistas no se dieron tregua. No hubo pausas, abundaron los cruces y las situaciones ofensivas para uno y otro. El clima que envolvió al estadio, “levantó” por momentos a Panguilef quien no acompañó con continuidad, sus pasajes más favorables. Ahí sintió el peso de la peleas en sus espaldas y no tuvo variantes para intentar un desborde que parecía lejano. Al revés, Farías construyó desde el llano; cambió golpes y llevó a un rival que por momentos, se desdibujó.

Al final, llegaron los dos asomando el cuello. La localía le jugó a favor a Panguilef y Farías terminó aceptando lo que veía venir, aplaudido por el público y por su vencedor. El fallo cerrado dejará tela para cortar, una posible revancha y una convocatoria de público a tono con éste primer festival en la región y un Panguilef que deberá seguir creciendo para sortear lo que se viene. Ganó el cinturón del esfuerzo y terminó agradeciéndole al público, su acompañamiento.

Fuente: Luis Alberto Amaolo