Ganaron Independiente y Newells y ambos son punteros

Independiente festeja, no jugó bien, pero ganó y es puntero.

Continuó este martes con cinco partidos la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024. En Liniers, Independiente logró su segundo triunfo en los dos partidos que disputó en el certamen y fue por 1 a 0 en el José Amalfitani frente a Vélez, para mantenerse a tope del Grupo A.

Joaquín Laso cumplió con la ley del ex

¡El Rojo se fue con ventaja al entretiempo! Con este gol de Joaquín Laso, Independiente le está ganando a Vélez 1-0 en el Amalfitani ??uD83DuDD34#LPFxTNTSports pic.twitter.com/OYjahTJp32 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 31, 2024

En el conurbano bonaerense, Newells Old Boys de Rosario, en una jornada plagada de triunfos visitantes, derrotó a Lanús por 2 a 0. en el Estadio Ciudad de Lanús, la Lepra ganó con categoría en su vista a la Fortaleza de un Granate que pudo descontar en varias ocasiones. Con goles de Brian Aguirre y Juan Ignacio Ramírez, el equipo dirigido por Larriera llegó a la victoria sobre el Granate del "Ruso"" Ricardo Zielinski.

Brian Aguirre anotó para el elenco del Parque Independencia

GOLAZO DE NEWELL'S uD83DuDD34?



Brian Aguirre la puso contra el palo de afuera del área y anotó el 1-0 ante Lanús#LPFxTNTSports pic.twitter.com/IjdvqOFUuS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 31, 2024

Golazo del "Colo" Ramírez, NOB es puntero

OTRO GOLAZO DE NEWELL'S uD83DuDD34?



Gran jugada colectiva para la definición del Colo Ramírez que puso el 2-0 ante Lanús#LPFxTNTSports pic.twitter.com/O01iC3NUws — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 31, 2024

En el Gigante de Arroyito Rosario Central empató 0-0 con Banfield, el último campeón debutó como local nuevamente con una igualdad ante el Taladro. En un partido que se jugó en un terreno de juego impresentable.

Otro que ganó de visitante Independiente Rivadavia de Mendoza sorprendió a Gimnasia en La Plata en El Bosque y lo venció 3 a 2, el paraguayo Álex Arce, Juan Manuel Vázquez y Mauricio Asenjo convirtieron para la Lepra, mientras que Felipe Sánchez y Benjamín Domínguez descontaron para el Lobo en el Juan Carmelo Zerillo.

El paraguayo Arce anotó el primer gol del campeonato para Independiente Rivadavia de Mendoza

ARCE LE DA EL PRIMER GOL A INDEPENDIENTE RIVADAVIA ?



El delantero paraguayo ganó de cabeza y puso el 1-0 ante Gimnasia#LPFxTNTSports pic.twitter.com/iYaxJnwtDE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 30, 2024

#ArribaLaLepra El primer gol lo tenía que hacer el gran Paragua Alex Arce. Que nos regaló tantas alegrías #CSIR #IndependienteRivadavia uD83DuDC99uD83DuDC99 pic.twitter.com/WTqnpKqCnX — Nestor Castro #3638 (@NestorCSIR) January 31, 2024

Segundo gol de La Lepra, Juan Manuel Vázquez

¡PARA VER MIL VECES! uD83EuDD29



El golazo de Juan Manuel Vázquez y el festejo de Rodolfo De Paoli en el 2 a 0 de Independiente Rivadavia ante Gimnasia.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/R7K4KirRD2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 30, 2024

Descuento de Gimnasia por intermedio de Felipe Sánchez

DESCONTÓ GIMNASIA uD83DuDC3A?



Centro pasado para que Felipe Sánchez la empuje solo y anote el 1-2 ante Independiente Rivadavia#LPFxTNTSports pic.twitter.com/DnZV2UFpED — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 30, 2024

Tercer gol de Independiente Rivadavia de Mendoza

ERROR DEFENSIVO DE GIMNASIA Y GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA ?



Mauricio Asenjo aprovechó el mal despeje de Sánchez y puso el 3-1#LPFxTNTSports pic.twitter.com/vjbbiVOYEm — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 30, 2024

Segundo gol de "Lobo", no alcanzó y fue victoria mendocina por 3 a 2

GOLAZO DE BENJAMÍN DOMÍNGUEZ ?uD83DuDD1D



El delantero de Gimnasia sacó un derechazo cruzado desde afuera del área para el 2-3 ante Independiente Rivadavia#LPFxTNTSports pic.twitter.com/kAT042kxQR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 31, 2024

En la apertura del martes Talleres de Córdoba se recuperó de la derrota como local y derrotó 2 a 1 a Huracán en el Estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors, donde los capitalinos oficiaron de local. El ex River Plate y San Lorenzo de Almagro Federico Girotti abrió el marcador, Walter Mazzantti lo empató para el Globo pero un golazo del ex Newells Old Boys de Rosario, Marcos Portillo le dio los tres puntos a la T en La Paternal.

Apertura en La Paternal, tanto de Federico Girotti para Talleres

Entretenidísimo arranque de partido entre Huracán y Talleres. Ambos llegan con mucha gente al área rival. Hay ida y vuelta. La T fue contundente con Benavídez por derecha y esta definición de Federico Girotti. pic.twitter.com/Zs373fj3eP — VarskySports (@VarskySports) January 30, 2024

Empate del Globo por intermedio de Mazzantti, tras enorme pase del chileno Alarcón

Williams Alarcón uD83CuDDE8uD83CuDDF1 facturó un doblete en la primera fecha. Ahora mete un pase gol precioso para Mazzantti. El chileno es clave y le aporta muchísimo a Huracán, que ahora empata 1-1 ante Talleres. pic.twitter.com/1qHfRFcD3A — VarskySports (@VarskySports) January 30, 2024

El gol de la victoria de la "T", golazo de Marcos Portillo