Caos en San Lorenzo: deudas, inhibiciones y la acusación de un jugador

Tras las elecciones de fin de año y la vuelta al trabajo, se destapó una olla grande en San Lorenzo. El presidente Marcelo Moretti dio una entrevista en la que señaló que la situación económica del Ciclón es “alarmante” y calculó que el club necesitará unos 30 millones de dólares para estar completamente al día con sus compromisos.

“Sabíamos que había deudas, que San Lorenzo estaba en una situación difícil, pero lo que encontramos fue peor de lo que pensábamos. Tenemos inhibiciones, embargos, aguinaldos sin pagar, meses de sueldos atrasados con empleados y tres meses de deuda con el plantel profesional y el cuerpo técnico”, sostuvo Moretti, elegido en diciembre pasado, en diálogo con SuperMitre Deportivo.

Además, apuntó contra la gestión de Marcelo Tinelli y Matías Lammens, a quienes responsabilizó de la realidad actual: “Fueron cómplices del vaciamiento en partes iguales y (Horacio) Arreceygor la dejó pasar, no denunció nada. Quiso tirar la tierra debajo de la alfombra, que pase el que sigue y ahora estallan las bombas”, comentó el mandatario azulgrana.

En otro apartado de esta realidad crítica que vive San Lorenzo está el conflicto de las inhibiciones: al reclamo de Yeison Gordillo de 1.2 millones de dólares se sumó el del Monterrey mexicano que está reportando una deuda de 600.000 dólares de una parte del pase de Adam Bareiro. Ya desde el primer reclamo, FIFA tomó cartas en el asunto y el Ciclón está impedido de incorporar hasta no cancelar los pagos pendientes.

San Lorenzo tiene apalabrados a cuatro futbolistas: Facundo Altamirano (estaba a prestamo y fue adquirido definitivamente), Eric Remedi, Cristian Tarragona y Jhohan Romaña. No obstante, ninguno de ellos puede incorporarse a la pretemporada hasta que el elenco de Boedo levante las inhibiciones.

Pero la película no termina ahí. Hace unos días, el Ciclón perdió al central colombiano Rafael Pérez, quien se consideró libre por falta de pago y emigró al Junior de su país. Ante la polémica por su partida, el defensor dio su versión de la controvertida salida: “Que no le digan a la gente que quedaron al día conmigo, porque no es así”, disparó.

Pérez contó las dificultades que tuvo con su vivienda en Argentina por las deudas de San Lorenzo con él: “Pasó octubre, noviembre, diciembre y no hubo respuesta de la falta de pago. Tuve varios intentos de desalojo acá por el incumplimiento de pago” relató el colombiano en una entrevista con DSports Radio.

Por último, contó que nunca tuvo contacto con Moretti, y desmintió su versión de que su deuda estaba saldada: “No lo conozco. Me escribió cuando yo ya estaba de viaje y ya había intimado. Escuché que dijo que pagaron la totalidad de la deuda. Hay que ir a la realidad: está lo que él pagó y lo que me deben”. Parece que será un verano movido (y muy caliente) en Boedo…