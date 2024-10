En Maturín, Argentina empató con Venezuela 1 a 1

Argentina y Venezuela empataron 1 a 1 en partido válido y correspondiente a la décima fecha -última de la primera rueda- de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Nicolás Otamendi antes del cuarto inicial en el primer tiempo puso en ventaja a los de Scaloni. Mientras que a los 20 del complemento, Salomón Rondón de cabeza decretó la igualdad para el local.

Por la lluvia caída en Maturín, que dejó el campo de juego anegado de agua, el cotejo inició con media hora de atraso. La cancha se mostró inundada en varios sectores, en la previa directivos de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) solicitaron no jugar en estas condiciones. Desde la organización se indicó que el partido se pondría en marcha a las 18.30, como ocurrió, pese a que las condiciones, nunca estuvieron dadas. FIFA habría indicado que el cotejo arranque y que el árbitro determine si se podía disputar. Y aquí la famosa frase, "no se debe, pero se pudo". Primó el negocio (TV, satélites, aviones contratados, estadio lleno) sobre el espectáculo.

Los albiceleste afrontaron un partido inédito, donde lo más aconsejable hubiese sido que no se jugara. Argentina viene de dos partidos sin victorias, derrota en Colombia y ahora igual en el norte de Sudamérica. El martes volverá al país, para medirse ante la sorprendente Bolivia -viene de ganar tres cotejos seguidos y se metió en zona de clasificación- en cancha de River Plate desde las 21.

Los de Scaloni siguen siendo líderes de las Eliminatorias del continente, mientras que los venezolanos, que nunca participaron de un Mundial, sigue por ahora ganando una plaza para el 2026.

Con un campo de juego con mucha agua y que hizo inviable por momento las acciones, el partido se puso en acción. En diez minutos, los jugadores tuvieron que pensar en el rival, en el pase, y donde el agua acumulada impide un desarrollo normal.

A los 12 llegó la apertura del marcador. Messi efectuó un centro desde la izquierda, el golero local dejó corto su rechazo y con el arco vacío el zaguero Nicolás Gonzalo Hernán Otamendi decretó la apertura del marcador, en un partido totalmente desnaturalizado.

Con jugadores fastidiados por el terreno de juego, donde lo normal estuvo lejos de una tarde/noche normal. A la espera del error, donde varios contragolpes quedaron a mitad de camino porque el agua impidió seguir con la pelota o se le quedó atrás a los encargados de ataque, fue la foto del primer tiempo.

Los últimos 15 minutos de la etapa inicial, el local llenó de centros para el ex River Plate, Rondón, el área de Rulli que reemplazó al suspendido "Dibu" Martínez, la firmeza de Otamendi y Pezzella en el juego de arriba, imposibilitó que el golero de Estudiantes de La Plata sufriera sobresaltos. Salvo un rebote en un despeje, el local no contó con posibilidades. Argentina casi no se arrimó al arco de los de Batista y se fue victorioso a los vestuarios.

En el arranque del complemento, Scaloni implementó una variante. El ex River Plate Gonzalo Montiel reemplazó al actual volante de Botafogo, Thiago Almada, Nahuel Molina pasó a la mitad de la cancha, armando un 4-4-2. y dejando de lado el 4-3-3.

Venezuela en tres minutos creo dos claras situaciones de gol. El recién ingresado Montiel se le cruzó justo a Rondón que se iba solo. A la salida del córner, Rulli tuvo una atajada notable, que evitó la igualdad, ante un cabezazo de Herrera.

Los diez minutos de la etapa complementaria fueron de ida y vuelta. Aunque con un leve dominio de los del norte de Sudamérica, que fueron en busca de un empate, por el cual hacían méritos. Que llegó a los 20, por intermedio de Rondón que de cabeza puso el 1 a 1 en forma justa.

El cuerpo técnico argentino mandó a la cancha al puntano Leonardo Belardi por Lo Celso. Jugando con tres zagueros centrales, junto a Pezzella y Otamendi. En contrapartida, se ordenó mejor el equipo albiceleste. Messi dejo la intrascendencia y comenzó a tener más protagonismo y comenzó a estar más cerca de la valla rival. Y tuvo la posibilidad de marcar, pero lo evitó Romo.

A cinco del final del partido, Leandro Paredes reemplazó a Enzo Fernández y el bahiense Lautaro Martínez ingresó por el ahora delantero de Atlético Madrid, Julián Álvarez.

Así estaba el terreno de juego dos horas antes de la hora inicial prevista. Apenas llovió media hora.

El partido estaba programado a las 18 (hora argentina), en el estadio Monumental de Maturín y fue transmisión del Grupo Prima Multimedios a partir de las 17.45 a través de AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7, Las Palmas 96,1, Mitre Patagonia 90.5, FM Urbana 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

