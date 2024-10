Lionel Scaloni, tras el empate en Venezuela: "El partido no reunía las condiciones para ser jugado". Foto: AFP

Lionel Scaloni afirmó que el campo de juego del estadio Maturín donde Venezuela y Argentina empataron 1-1 "no reunía las condiciones para que el partido sea jugado hoy".

En conferencia de prensa post partido, el entrenador fue concreto sobre el acuático estado de la cancha. "Hay solo una lectura sobre la cancha: el partido no reunía las condiciones para ser jugado hoy. Eso está claro", aseguró el DT. En esa línea, apuntó (sin nombrar) al árbitro uruguayo Gustavo Tejera, que decidió que el encuentro se dispute: "Después, la decisión la toma el árbitro. No se podía jugar. No era un espectáculo al nivel de dos selecciones como estas".

Además, Scaloni reconoció que tiene estima por la Vinotinto y quiere que esté en la próxima Copa del Mundo: "Me encantaría que Venezuela se clasifique al Mundial. Además del cuerpo técnico, le tengo cariño a la gente venezolana. Lo merecen por la manera en la que están jugando".