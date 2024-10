El campeón del mundo que participa del lanzamiento de una película de Marvel

El festejo de Paulo Dybala llegó al cine en Venom: The Last Dance.

El futbolista argentino Paulo Dybala es un superhéroe futbolístico en Italia, donde ha logrado cimentar una carrera enorme, que lo catapultó a la Selección Argentina, donde se alzó con el campeonato del mundo en Qatar. Pero en esta ocasión decidió ponerse en la piel de uno, o de uno de los antihéroes más famosos a nivel mundial.

Es que la “Joya” y Sony Pictures Italia son socios para el estreno en cines de “Venom: The Last Dance”, el último capítulo de la saga producida por Marvel. Y el lanzamiento fue con una pieza audiovisual que tiene como estrella al volante ofensivo que supo brillar en la Juventus.

El cordobés (actualmente en la Roma) y su "Máscara Dybala", la famosa celebración que hace el futbolista al marcar un gol, son los protagonistas de excepción de un anuncio en el que ex Instituto de Córdoba recorre la ciudad y sobre el cierre se transforma en Venom, el simbiote que tiene superpoderes y un carácter explosivo.

#AHORA | El hombre de "La Máscara" se pone en la piel de #Venom



uD83DuDCCC Paulo #Dybala participó del lanzamiento de "Venom, The Last Dance"



uD83DuDCCC La "Joya" y su festejo icónico son el eje del trailer



uD83EuDD14 ¿A qué otro jugador de la "Scaloneta" te gustaría ver en la piel de un héroe" pic.twitter.com/DcH8hD5AGZ — doble amarilla ?????? (@okdobleamarilla) October 11, 2024

“Siempre me ha encantado el universo Marvel, siempre he sido un gran admirador y ser elegido para promocionar la película Venom: The Last Dance en Italia es realmente un sueño hecho realidad”, reveló el delantero de la Roma. "Espero poder tener otras experiencias similares en el futuro", agregó la “Joya”

En una atmósfera suspendida entre el mundo real y el imaginario, el anuncio destaca que algunas máscaras están hechas para ocultar la identidad, pero que otras otras la revelan y aumentan su impacto: el gesto icónico de Dybala es de hecho el símbolo por el cual todos lo conocen y lo reconocen.

En Venom: The Last Dance , Tom Hardy vuelve a interpretar a Venom, uno de los personajes más famosos y complejos de Marvel. En la última película de la trilogía, Eddie y Venom huyen. A medida que el círculo se cierra a su alrededor, los dos protagonistas se ven obligados a tomar una decisión impactante que pondrá fin a su "último baile". Venom: The Last Dance estará en cines a partir del 24 de octubre de 2024 .