El atleta de Neuquén que va por su séptimo título del mundo: así se prepara

En Elefsina, Grecia, Emilio Mansilla buscará su séptimo título del mundo en Powerlifting o Levantamiento de potencia. El neuquino vuelve tras un año de ausencia, y buscará no solo la corona, sino superar sus propias marcas y seguir haciendo historia dentro del deporte.

Previo a viajar a Grecia, el atleta provincial fue recibido por el gobernador de la provincia Rolando Figueroa y la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, quienes comprometieron su apoyo para la gran cita mundial que se llevará a cabo desde el 1 al 3 de noviembre.

El Powerlifting o Levantamiento de potencia, es una disciplina que se divide en tres modalidades, sumando en el final el peso total de las tres: sentadilla, fuerza de banco, y despegue.

“Poniéndole siempre el 110% en lo físico y lo mental” expresó Mansilla al programa Grito Sagrado por Canal 24/7, quien agregó que “el recurso que tenemos es el deportivo, nos preparamos para nuestra vida y pasamos diferentes instancias sin sacarnos el objetivo de la mente de poder estar. Acá vamos a tratar de lograr un séptimo título mundial”.

El campeón en Argentina 2014, República Checa 2017, Hungría 2018 y Alemania 2019, Inglaterra 2021 y nuevamente en Alemania 2022, no pudo estar en Estados Unidos 2023 por cuestiones económicas, por lo que esta cita será una revancha para recuperar la corona. A sus 40 años, ya participó en más de 70 torneos regionales, nacionales, sudamericanos, iberoamericanos y mundiales, en lo que cosechó más de 25 títulos.

En relación a la preparación, Mansilla dijo que “Ya me estoy moviendo con los kilos que me voy a presentar en el campeonato mundial, en esta oportunidad no voy a competir en la modalidad equipados (mayas y vendas) sino que será en la modalidad RAW, donde muevo menos pesos por las articulaciones y menor protección” afirmando que en el argentino metió 700 kg, y ahora busca sumar 720 en el total.

Cabe destacar que el deportista en el representante de la S.A.LE.PE.NEU (Simple Asociación de Levantamiento de Pesas del Neuquén), que se encuentra adherida a nivel nacional a APL (Argentina Powerlifting League) y a nivel internacional a IPL (Internacional Powerlifting League).