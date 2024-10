Vinícius comanda otra remontada "a lo Real Madrid" en un partidazo

Vinicius on fire. El brasileño se despachó con un hat-trick en la remontada 5-2 del Real Madrid ante Borussia Dortmund.

El gran destacado de la jornada en Champions League fue el encuentro entre Real Madrid y Borussia Dortmund, que reeditaron la final de hace unos meses en el Santiago Bernabéu y no decepcionaron. Los alemanes se habían adelantado 2-0 y estaban dando el golpe, sin embargo el Merengue volvió a tirar de su mística europea para remontar en el segundo tiempo de la mano de Vinícius Júnior, que con un hat-trick fue la gran figura del encuentro del 5-2 final entre los últimos finalistas de la competencia.

El conjunto de Carlo Ancelotti venía de perder inesperadamente ante Lille, y tras un flojo primer tiempo estaba cayendo parcialmente ante un Dortmund que sorprendió con dos goles en cuatro minutos: Donyell Malen abrió la cuenta a los 34 minutos, en tanto que Jamie Bynoe-Gittens extendió la ventaja a 2-0, resultado con el que se fueron al descanso.

Señoras y señores, saluden al puntero de la Champions League: Borussia Dortmund. Gran unipersonal de Malen. Bynoe-Gittens firmó el 0-2 ante Real Madrid. Puñetazo al equipo de Ancelotti.

Sin embargo, en el complemento el conjunto Merengue reaccionó, tiró de su reconocida mística y aplicó una fórmula parecida a la del rival para empatar: a los 15 del segundo tiempo Antonio Rüdiger primero, y dos minutos después Vinícius, que daba una muestra de su posterior gran actuación, pusieron el 2-2.

¡¡GOL DE VINI PARA EL 2-2 DE REAL MADRID ANTE DORTMUND!! ¡LOCURA!





No obstante, una remontada no es tal para Real Madrid si no se termina llevando la victoria. A siete minutos del final, Lucas Vázquez se mandó por derecha, le quedó el balón tras su intento de pared con un compañero y remató al primer palo de Gregor Kobel para poner el 3-2 que desató la euforia madridista en el Bernabéu. Lo que parecía una noche traumática, una vez más el más ganador de Europa la transformaba en victoria.

REAL MADRID. REAL CHAMPIONS LEAGUE. ¡¡DE 0-2 A 3-2 ANTE DORTMUND!! ¡GOOL DE LUCAS VÁZQUEZ!





Show de Vini en el final

Tres minutos después del tanto de Vázquez, la posta la tomó Vinícius, que con un cierre fenomenal de partido le dio el golpe de gracia al Dortmund. Primero anotó un golazo espectacular corriendo casi 60 metros con la pelota y culminando con un remate imparable y un festejo "a lo Messi", mostrando su camiseta al público. Por último, ya en el descuento, se metió en el área para ridiculizar a Waldemar Anton con un enganche y definir de zurda, completando su hat-trick y la goleada madridista. Una vez más, el Real Madrid se sacó una remontada de la galera y Vini mostró lo mejor de su repertorio.