Dibu Martínez hizo su aporte y Aston Villa le ganó a Bologna en Champions

La jornada de martes de Champions League tuvo al Aston Villa de Dibu Martínez como uno de los equipos protagonistas. Los ingleses llegaban líderes de la clasificación con seis puntos, y mantuvieron ese status: con un gol de tiro libre de John McGinn y otro tanto de Jhon Durán le ganaron 2-0 al Bologna del argentino Santiago Castro para seguir en la punta de la tabla.

La atajada de Dibu en el inicio

En la primera llegada profunda de Bologna casi llega el primero, pero una vez más el arquero campeón del mundo con la Selección Argentina se hizo presente. Thijs Dallinga se filtró entre la defensa de los Villanos y quedó mano a mano con Dibu, que se hizo gigante para tapar el arco y sostener lo que por ahora es empate sin goles en Villa Park.

ARRANCÓ EL SHOW DE DIBU MARTÍNEZ EN CHAMPIONS.



uD83DuDCFA Mirá la #Champions en #DisneyPlus pic.twitter.com/CIH5FNGhda — SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2024

Luego de aquel llamado de atención, el local empezó de a poco a dominar el encuentro e hizo trabajar al arquero rival, Lukas Skorupski. Las más claras las tuvieron el colombiano Jhon Durán y el escocés John McGinn, pero el golero polaco también estuvo presto para responder. Más tarde, volvió a aparecer en un mano a mano frente a Morgan Rodgers y le negó el gol, sosteniendo el 0-0 en el encuentro. No obstante, la apertura llegó a los 10 minutos del complemento. Un tiro libre de McGinn cruzó toda el área y se le metió a Skorpuski, transformándose en el 1-0.

¡GOL DE ASTON VILLA! Centro-gol de John McGinn para el 1-0 ante Bologna en la #CHAMPIONSxESPN.



uD83DuDCFA Mirá la #Champions en #DisneyPlus pic.twitter.com/DRt8TTLTfb — SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2024

Ya con la ventaja, los espacios aparecieron y el Villa pudo encaminar el partido a través de un delantero que no es titular pero pide pista. Rodgers metió un centro desde la izquierda y encontró el anticipo puntual de Durán, que encontró revancha de su chance perdida en el primer tiempo, decretando el 2-0 que a la postre le entregó al conjunto inglés puntaje ideal y liderazgo para un comienzo inmejorable en lo que va de su camino en Champions.

GOL COLOMBIANO: el goleador Durán marca el 2-0 de Aston Villa ante Bologna.



uD83DuDCFA Mirá la #Champions en #DisneyPlus pic.twitter.com/ACZg1J9G6n — SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2024

Otros argentinos en acción

Además del arquero campeón del mundo, una fija entre los once, en el banco estaba Emiliano Buendía, que venía sumando minutos tras volver de su lesión ligamentaria pero esta vez no ingresó. Del lado italiano, el delantero ex Vélez Santiago Castro integró los suplentes e ingresó media hora, pero no pudo aportar para dar vuelta el marcador.

Otros argentinos que estuvieron en cancha son Walter Benítez, que atajó en el buen empate del PSV Eindhoven 1-1 ante Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Por su parte, Paulo Gazzaniga defiendió el arco del Girona y obtuvo su primera valla invicta para el club catalán, que consiguió un triunfo memorable para ellos por 2-0 ante Slovan Bratislava, el primero de su historia en Champions.