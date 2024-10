Torneo Regional Amateur: Se jugará sin visitantes y arranca el 13 de octubre

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el Torneo Regional Federal Amateur 2024/2025 se iniciará el fin de semana del sábado 12 y domingo 13 de octubre, a pesar de las versiones que indicaron que podía posponerse en una semana su comienzo, ya que había varios equipos que pidieron prórroga, pero los pedidos no fueron aceptados por el ente que rige los destinos de los clubes indirectamente afiliados.

Cabe recordar que habrá 19 clubes de las ligas de Neuquén y Río Negro, en la edición pasada fueron 18 zonales en un total de 376 equipos, cifra récord que este año se ampliaría. Los equipos de Lifune (Neuquén) son 7 a los que se suman 6 de la Liga Confluencia, 3 de San Carlos de Bariloche y 3 de la Liga Rionegrina de Viedma.

Otra novedad saliente es que se anunció que los partidos se jugarán solo con parcialidad local y no se permitirá el ingreso de hinchas visitantes o los "mal denominados neutrales". Esto no habría caído bien en muchos clubes a lo largo y a lo ancho del país, que saben que en choque lugareños, de ciudades, zonales y regionales, por rivalidades y clásicos podrían recaudar por una multitudinaria concurrencia. Aparentemente, no se dará, pero con el fútbol argentino, nunca hay dado nada por concreto, real o cierto.

Los pases de los jugadores se podrán inscribir hasta el jueves 10 de octubre y luego tendrán 20 días para poder habilitarlos. En cuanto a la seguridad para los encuentros, solo podrá haber personal policial y no se autorizó la seguridad privada que querían implementar varias instituciones.

La pelota a utilizar, tal como sucede en el Torneo Federal A 2024 será la de la marca Kagiva. En tanto, entre esta semana y la venidera se confirmarán los aranceles arbitrales así como también los aranceles de las cuaternas arbitrales, colegiado principal, asistentes y cuatro juez.

La zona Patagónica quedó conformada por 10 grupos de los cuales, avanzarán a los playoffs el primero de cada zona y los 6 mejores segundos. Pasan 16 y se cruzan en octavos de final. Los ascensos serían nuevamente cuatro, con posibilidad de que luego se agreguen uno o dos más. En 2023 se pasó de cuatro a seis y a comienzos de este año se agregó un quinto a los cuatro estipulados.

Los equipos de las Ligas de Río Negro y Neuquén jugarán de la Zona 6 hasta la 10 y quedaron conformados de la siguiente manera. En la zona 6 estarán los tres representantes de la Liga de San Carlos de Bariloche, Alas Argentinas, Estudiantes Unidos y Cruz del Sur, a los que se sumará Belgrano de Esquel de la Liga del Oeste de Chubut.

En tanto, la Zona 7 la conformarán cuatro clubes de la Liga Deportiva Confluencia, Deportivo Roca y Argentinos del Norte de General Roca, Círculo Italiano de Villa Regina y La Amistad de Cipolletti.

Mientras que el grupo 8, lo integrarán tres equipos de la Liga Rionegrina de Viedma, Deportivo Villalonga de la ciudad bonaerense homónima, Jorge Newbery de Carmen de Patagones y Deportivo Las Grutas de San Antonio Oeste y Atlético Regina de Villa Regina, de la Liga Deportiva Confluencia.

Las zonas 9 y 10 con equipos de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe). La 9, con Alianza de Cutral Co, Don Bosco de Zapala y Unión Vecinal de Neuquén capital, junto a Academia Pillmatún de Cipolletti de la Liga Deportiva Conluencia.

"El Grupo de la muerte" será la zona 10, con todos equipos neuquinos, los capitalinos de Pacífico, Maronese e Independiente de Neuquén, junto a San Patricio del Chañar de San Patricio del Chañar.

Fuente: Diego País de Interior Futbolero