Pesatti apuntó contra Irán y Hezbollah: “La memoria exige nombrar a los culpables”

En el contexto del 31 aniversario del atentado contra la AMIA, el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, defendió la memoria colectiva, la verdad histórica y la justicia pendiente. “Recordar la AMIA es defender la democracia frente al terrorismo y la complicidad”, afirmó. El atentado del 18 de julio de 1994, que asesinó a 85 personas y dejó más de 300 heridos, sigue siendo una herida abierta en la historia argentina. Pesatti subrayó que la impunidad judicial constituye una segunda forma de violencia sobre las víctimas y sus familias. “Han pasado más de tres décadas de aquel horror, y la justicia sigue en deuda”, expresó.

También profundizó en las raíces ideológicas del ataque, calificándolo como una expresión del odio antisemita. “Es una ideología perversa que deshumaniza, que nos despoja de nuestra condición de personas y que justifica la barbarie en nombre de fanatismos que denigran la condición humana”, sostuvo. En ese sentido, llamó a combatir todas las formas del odio como un deber ético, moral y democrático. En coherencia con el fallo judicial de 2024 que calificó el atentado como crimen de lesa humanidad, Pesatti señaló sin ambigüedades a los responsables: “La autoría del gobierno de Irán y de Hezbollah ha sido determinada por la Justicia. No se puede construir una memoria honesta si no se nombra a los culpables con todas las letras”.

Pesatti también se refirió a la imposibilidad de establecer relaciones diplomáticas con Irán mientras ese país no repare el daño causado. “No hay posibilidad alguna de tener relaciones con Irán hasta que ese país no repare el daño que le causó a la Argentina y a todo el pueblo argentino”, afirmó. En su mensaje, dedicó un abrazo fraterno a los familiares de las víctimas, reconociendo su lucha como un ejemplo de coraje colectivo. “Ellos nos enseñan que la memoria es un acto de valentía y dignidad”, expresó. La conmemoración, según Pesatti, no debe convertirse en un ritual vacío, sino en una reafirmación cívica que exija justicia sin concesiones.

El mensaje del vicegobernador se suma a una serie de iniciativas institucionales impulsadas por la Legislatura de Río Negro, como la muestra “Álbum de Memorias”, inaugurada en 2024, y el acuerdo federal por el pedido de justicia.

Pesatti reafirmó que “los rionegrinos somos una comunidad abierta, que rechaza la xenofobia y la violencia en todas sus formas”. La conmemoración del atentado a la AMIA se convierte así en un acto de defensa democrática, que interpela al Estado, a la ciudadanía y a las instituciones sobre su capacidad de responder a las heridas del pasado con herramientas del derecho y no con resignación.