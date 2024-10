Colapinto rompió el silencio con un claro mensaje sobre su futuro

En medio de las múltiples versiones sobre su futuro, Franco Colapinto dio un contundente mensaje sobre su futuro. El piloto argentino de Williams sorpendió al expresarse de manera contundente acerca de la posibilidad de tener un asiento en Fórmula 1 en una conferencia de prensa organizada por la FIA.

Cuando fue consultado acerca de sus posibles destinos para la temporada 2025 en la máxima categoría, Colapinto aseguró: "Si Williams no puede darme un asiento, lo normal sería que me dejaran ir a otro lado". Esta respuesta fue muy llamativa, sobre todo teniendo en cuenta los rumores que lo vinculan con Red Bull de cara a la próxima campaña.

uD83DuDCA5 Franco Colapinto: "Si Williams no puede darme un asiento, lo normal sería que me dejaran ir a otro lado"#F1 #BrazilGP uD83CuDDE7uD83CuDDF7 pic.twitter.com/EofsqyvdG3 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) October 31, 2024

Más allá de su contundente declaración, luego el piloto de 21 años expresó que no era el indicado para hablar sobre el tema: “Creo que no debería ser yo a la persona que se le pregunte sobre eso. Por supuesto, no sé la respuesta. Estoy aquí con Williams este fin de semana, voy a tratar de hacer lo mejor posible aquí en Brasil".

El apoyo de Hamilton a Colapinto

En la misma conferencia, el que le dio su total apoyo al argentino fue el piloto siete veces campeón de Fórmula 1. El británico, que correra en Ferrari desde 2025, fue muy elogioso con el pilarense: "Está haciendo un trabajo increíble. Fue llamado de última hora y saltó a lo más profundo de este deporte. Siempre es muy bueno ver que jóvenes talentos tengan oportunidades y brillen, y él lo hizo desde la primera carrera".

Además, Hamilton fue un paso más y dejó claro que para él tiene que estar en la máxima categoría el año que viene: "Creo que tiene el derecho a estar aquí. Todavía hay un asiento disponible. Franco dice que no le corresponde a él decidir, pero mi consejo sería que siga empujando para asegurarse que está haciendo absolutamente todo".