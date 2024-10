Se sacó el hombro, tapó dos penales y ascendió a la Primera Nacional

El Torneo Federal A de fútbol tiene su primer equipo ascendido a la segunda categoría del fútbol argentino. Central Norte de Salta superó a Sarmiento de La Banda 4-3 en los penales, con una brillante actuación de su arquero Rodríguez, que se lesionó cuando contuvo el primer disparo, y aun así siguió, atajando otro.

En los 90 minutos fue 0-0, y la dramática definición jugada en Catamarca definió el primer ascenso desde los 12 pasos. Comenzó patentando el elenco de Santiago del Estero, y “Cali” Rodríguez se vistió de héroe con una volada hacia su derecha, tapando a mano cambiada el disparo, pero en el golpe sufrió un dislocamiento de su hombro izquierdo.

El banco lo quiso cambiar, pero el arquero se negó y agigantó su imagen bajo los tres palos, cuando atajó el tercer disparo, esta vez volando hacia su izquierda, y con un evidente malestar en su brazo. La tanda se estiró hasta llegar al sexto, donde el jugador de Sarmiento tiró el suyo por encima del travesaño, y decretó el ascenso del equipo salteño 37 años después.

“El hombro lo tengo en la mano, pero no quería salir. Estoy contento, alegre, ver está gente disfrutar es lo más lindo que le puede pasar a un jugador de fútbol. Siempre confiamos mucho, trabajamos toda la semana y el año para esto y acá estamos” dijo el arquero, que fue también figura en el ascenso de Racing de Córdoba temporada pasada.

El segundo ascenso saldrá de la reválida, que tiene los cruces de Sarmiento (LB) vs. Sp. Estudiantes (San Luis), Ciudad de Bolívar (San Carlos de Bolívar) vs. Independiente (Chivilcoy), Ramón Santamarina (Tandil) vs. Juventud Unida Univ. (San Luis), San Martín (Formosa) vs. Olimpo (Bahía Blanca), Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. Def. De Belgrano (Villa Ramallo), Sp. Belgrano (San Francisco) vs. Germinal (Rawson), Dep. Argentino (Monte Maíz) vs. Camioneros (9 de Abril), Kimberley (Mar del Plata) vs. Sol de América (Formosa).