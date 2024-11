Con un final polémico, Vélez desaprovechó la chance y perdió dos puntos ante Argentinos

En lo que ya es la recta final de la Liga Profesional, la jornada de viernes tuvo en acción a los dos principales protagonistas en la pelea por el título. Después de lo que fue el empate de Huracán sin goles ante Gimnasia (LP), la oportunidad de sacar ventaja fue para de Vélez, que sin embargo no pudo llevarse la victoria en su visita a Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona. En un partido que tuvo un final polémico, el Bicho se lo igualó 1-1 en tiempo de descuento al Fortín en La Paternal.

Un polémico empate sobre el final

En un duelo muy parejo, un Vélez que tuvo un hombre de más durante 45 minutos logró la apertura del marcador en la agonía del partido. Agustín Lagos, ingresado en el complemento, llegó desde atrás y capturó la pelota tras una serie de rebotes para poner el 1-0 del Fortín en tiempo de descuento para el líder de la Liga Profesional.

¡¡GOL AGÓNICO DEL VÉLEZ SÚPER PUNTERO!! ¡¡MARCA LAGOS PARA EL 1-0!!



uD83DuDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/iWvsAhvXLA — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2024

Este tanto trajo mucha polémica, porque el banco de Argentinos explotó contra el árbitro Sebastián Zunino porque no le dio ingreso a José María Herrera antes de la jugada del gol velezano. El juez, quizás molesto por el ingreso del carrito a atender al futbolista sin su autorización, tardó en autorizar que el atacante local ingrese y terminó comprándose un problema. No obstante, el dueño de casa terminó rescatando un punto en los últimos instantes del encuentro. Un lateral al área fue peinado por Nicolás Cordero y le quedó a Fernando Meza, que primero no pudo con Tomás Marchiori pero en el rebote puso el 1-1.

¡¡MEZA EMPATA 1-1 PARA ARGENTINOS SOBRE LA HORA VS. VÉLEZ!!



uD83DuDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/CQ7HlxlSyP — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2024

Fue final en La Paternal con los ánimos muy caldeados. En Argentinos apuntaron contra Zunino por dejarlos con dos hombres de menos durante casi dos minutos, mientras que en Vélez quedó un gusto amargo porque, además de sumar un tercer empate consecutivo en el torneo, se les escapó una chance dorada de sacarle ventaja en la cima a Huracán.

El patadón y la roja de Kevin Coronel

Tras un primer tiempo muy friccionado y con pocas situaciones de gol, una acción descalificadora de Kevin Coronel se llevó las miradas justo antes del descanso. El lateral de Argentinos fue de manera muy imprudente a disputar la pelota con Agustín Bouzat, llegó tarde y pegó una tremenda patada que le costó la roja directa de parte del árbitro Zunino.

Durísima plancha de Kevin Coronel y EXPULSADO vs. Vélez.



uD83DuDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ilrV35cMUz — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2024

Formaciones

Argentinos: Diego Rodríguez; Kevin Coronel, Tobías Ramírez Cardozo, Francisco Álvarez, Román Vega; Lucas Gómez, Francis Mac Allister, Cristian Ferreira; Nicolás Oroz; José María Herrera y Maximiliano Romero.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Emmanuel Mammana, Valentín Gómez, Agustín Bouzat; Jalil Elías, Christian Ordoñez; Francisco Pizzini, Claudio Aquino, Thiago Fernández; Brian Romero.

Estadio: Diego Armando Maradona

Árbitro: Sebastián Zunino

Huracán desperdició otra chance de local

Después de lo que fue un decepcionante empate 0-0 de local ante Central Córdoba, el Globo tenía el objetivo de ganarle a Gimnasia (LP) en el Tomás Ducó para que Vélez, al que tiene tres puntos por encima, llegue a su partido con la obligación de una victoria. Una vez más, el elenco de Parque Patricios decepcionó y no pudo pasar del cero ante el Lobo.

Ni el condimento especial de que el club celebraba 116 años en el día de hoy pudo darle ese empujó extra al Quemero, que aunque quiso llevar la iniciativa en el partido, la falta de gol lo condenó una vez más y le impidió meterle presión a un Vélez que, de ganar ante Argentinos, le sacará cinco puntos de ventaja.