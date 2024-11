El Inter Miami hizo oficial la llegada de Mascherano

Bienvenido, Jefe uD83CuDDE6uD83CuDDF7??



Argentina and FC Barcelona legend Javier @Mascherano has been named as our new head coach! Welcome to the Miami dream uD83EuDE77uD83DuDDA4.



More details: https://t.co/iICOZxaFw7 pic.twitter.com/Boc6Ix32yC