En el equipo de Thiago Messi, el bisnieto de un ícono del fútbol neuquino

Para el mundo futbolero y mediático, la presencia de los hijos de Lionel Messi y Luis Suárez acapara la atención y el interés de la 10ª edición de Copa Illinois Newell's Cup, reservada a niños nacidos 2011, para los neuquinos y sobre todo para los habitantes de Centenario, el certamen que se está disputando en Rosario tiene otro aditamento especial. En el certamen que se lleva a cabo en el el predio de Newells Old Boys "Jorge Bernardo Griffa", que ha contado con parte de la familia Messi y Suárez, ambas madres de Thiago el mayor de los hermanos hijos del capitán de la selección argentina y Benjamín Suárez, descendiente del goleador uruguayo. Sin la presencia de los papás de los jugadores, que manifestaron que no irían a los partidos para no quitarles el protagonismo a sus hijos.

Para los habitantes de la zona, la novedad saliente es la presencia de Bautista Apablaza Palacio, hijo de Eduardo y Belén, que nació en Neuquén capital, se crio en Centenario, pero desde muy corta edad se mudó a Estados Unidos con sus padres, donde ya residían sus abuelos.

El plantel de la clase 2011 del Inter visitó el predio de Newells y posó frente al mural de Lionel Messi, incluido su hijo Thiago y el neuquino Bautista Apablaza Palacio

Los que pocos saben, es que el volante de "Las Garzas" es bisnieto de un histórico del fútbol neuquino, Gimi Félix Portesi. Uno de los mejores árbitros del fútbol de Río Negro y Neuquén en las décadas del 60, 70 y hasta comienzos de los 80 del siglo pasado.

Bautista en 2021 se probó en Inter y no quedó. En 2022, tampoco pasó la prueba. Pero, seguro de sus condiciones en 2023, fue aceptado para sumarse al equipo en 2024.

El nieto de Mara Portesi y Alfredo Palacio, sus orgullosos abuelos, juega de volante central, se lo puede considerar un volante mixto, pese a su corta edad, y ya firmó un contrato para mantener exclusividad y entrenar cinco días a la semana, de lunes a jueves, y los sábados a la mañana. La familia del joven deportista reside en Sunray, una pequeña ciudad ubicada al norte de Miami.

El joven patagónico es amigo de Thiago Messi y Benjamín Suárez, y los tres se consideran son amigos. Vale aclarar, que hay otros argentinos en categorías superiores, pero el único de Neuquén, es el.

En cuanto a su bisabuelo, Gimi Portesi, falleció en 2021 con 74 años en su Centenario querido. Había nacido en Italia el 27 de marzo de 1946. Se trató de un vecino muy respetado y estimado, ex árbitro de fútbol en las décadas del 70 y 80 y de profesión peluquero. El intendente de Centenario Esteban Cimolai tiene como un proyecto para enviar al Concejo Deliberante para ponerle su nombre a una calle de la ciudad.

En el Inter de Miami, milita Bautista Apablaza Palacio, pero sobre todo para los de La Colonia, "juega el bisnieto de Gimi, el nieto de Mara y Freddy y el hijo de Belén".