¿Un mensaje para Franco Colapinto? El picante posteo de la hija de Carlos Reutemann

La actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil fue desafortunada. El piloto argentino, de tan solo 21 años, chocó en la vuelta 32 y se vio obligado a abandonar la carrera en un fin de semana complicado, marcado por un accidente previo en la clasificación. Sin embargo, no fue su desempeño lo que más revuelo provocó, sino una publicación de Cora Reutemann, hija del legendario Carlos Reutemann, que generó una fuerte reacción entre los fanáticos.

Tras la carrera, Cora compartió en su cuenta de X (anteriormente Twitter) un video de su padre compitiendo en condiciones de lluvia en Brasil, acompañado del mensaje: “Los buenos pilotos se ven bajo la lluvia” . Aunque no mencionó a Colapinto directamente, muchos seguidores interpretaron el comentario como una crítica velada hacia el joven piloto, quien enfrentó dificultades en el mismo circuito.

El posteo de Cora que decidió borrar tras unos minutos

La respuesta de los seguidores: defensa y críticas a Cora Reutemann

El mensaje de Reutemann no pasó desapercibido, y en pocos minutos la publicación se llenó de respuestas de fanáticos defendiendo a Colapinto y cuestionando el comentario de Cora. “Cora, es un chico de 21 años, recién empieza. Me parece que tiene tremendo potencial”, respondió un usuario, mientras otro agregó: “Admiré profundamente al Lole, pero no creo que tu comentario sea apropiado” .

Ante la oleada de mensajes, Cora Reutemann intentó aclarar su postura. Compartió una entrevista en la que elogiaba el desempeño de Colapinto, y defendió su intención inicial, explicando que su publicación no tenía el fin de menospreciar al piloto. Finalmente, para evitar mayores conflictos, decidió borrar el posteo.

“Me hizo acordar a mi papá”: el elogio de Cora a Colapinto

A pesar de la polémica, esta no es la primera vez que Cora Reutemann expresa su admiración por Colapinto. En diversas ocasiones, Cora manifestó su alegría por la llegada de un piloto argentino a la Fórmula 1. Incluso, Colapinto homenajeó al legendario “Lole” en los Grandes Premios de México y Brasil, luciendo un casco inspirado en el diseño que usaba Reutemann.

“El otro día en México, hizo unas maniobras que me recordaron un poco a papá. Tiene ganas, tiene garra”, comentó Cora en el programa Sólo una Vuelta Más, emitido por TN. Además, elogió el gesto de Franco al honrar a su padre con el casco: “Cuando me pidieron permiso para pintarlo así, me pareció algo muy respetuoso. Me puso muy contenta, fue lindísimo” .