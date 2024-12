La Liga de Fútbol de Neuquén tiene los semifinalistas del Bloque Menor

Se jugaron los cuartos de final del bloque menor del Torneo Clausura 2024 de la Liga de Fútbol de Neuquén y quedaron definidos en varias categorías los semifinalistas.

En séptima división, Patagonia se impuso por 2 a 1 a Bicicross Senillosa, Maronese derrotó a Alianza de Cutral Co por 4 a 1, Independiente superó a San Patricio de San Patricio de El Chañar por 2 a 0 y la Asociación Deportiva Centenario (ADC) le ganó a Deportivo Rincón 3 a 0. En semifinales se cruzarán, Centenario vs Independiente y Patagonia vs Maronese.

Por su parte en séptima División B, los resultados fueron, Unión Vecinal 3 El Porvenir de Plottier 1, Deportivo Confluencia 1 Añelo 0, Esperanza 0 Atlético Neuquén 2 y Río Grande 1 Los Canales 1, en la definición por penales, pasó el elenco de la capital. En semifinales, se medirán Unión Vecinal vs Atlético Neuquén y Río Grande vs Confluencia.

La séptima de Maronese festejó su pase a la siguiente instancia

En tanto, en octava División A, los resultados fueron, Pacífico 2 vs San Patricio 0, Petrolero Argentino de Plaza Huincul 1 vs Deportivo Rincón 0, Patagonia 0 vs Asociación Deportiva Centenario 0, en la definición por penales, 7 a 6 se impuso y clasificó Patagonia y Maronese 2 vs Alianza 0. En Semifinales, se medirán, Maronese vs Patagonia y Pacífico vs Petrolero. E

En octava División B, se registraron los resultados, Unión Vecinal 4 vs Rivadavia 0, Río Grande 0 vs Esperanza 2, Los Canales 0 vs Unión de Zapala 2 y Atlético Neuquén 3 vs Villa Iris 1. En semifinales se enfrentarán, Atlético Neuquén vs Unión de Zapala y Unión Vecinal vs Esperanza.

La octava de Pacífico está en la siguiente instancia

En novena División A, Pacífico 2 Don Bosco 0, Petrolero Argentino 1 Patagonia 1 (que ganó la definición por penales, 5 a 4 y clasificó a la siguiente instancia), Independiente 1 A. D. Centenario 0, Maronese 4 Deportivo Rincón 1. Van a jugar en semifinales, Maronese vs Patagonia y Pacífico vs Independiente.

En novena división B, Unión Vecinal 0 D. Confluencia 3, Río Grande 2 Esperanza 0, Los Canales 2 Rivadavia 2, en definición por penales clasificó Los Canales y Atlético Neuquén 12 Añelo 0. Las semifinales quedaron definidas con Atlético Neuquén vs Confluencia y Los Canales vs Río Grande. La novena de Pacífico también está en las semifinales

Finalmente en décima División A, San Lorenzo 1 Don Bosco de Zapala 0, Maronese 3 Alianza de Cutral Co 1, Independiente 1 San Patricio 3 y A. D. Centenario 7 Deportivo Rincón. Semifinales se medirán, San Lorenzo vs San Patricio y A. D. Centenario vs Maronese.

En décima división B, se dieron estos scores, Esperanza 4 El Porvenir 0, Atlético Neuquén 3 Añelo 1, Unión Vecinal 0 Unión de Zapala 0, estos últimos ganaron la definición por penales, 5 a 4 y Río Grande 4 Villa Iris 0. En semifinales, Río Grande vs Unión de Zapala y Esperanza vs Atlético Neuquén. San Patricio de El Chañar esta en semifinales

Fuente: El Valle Futbolero