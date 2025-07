Cordillera en retroceso: cada vez hay menos nieve y el cambio se vuelve imposible de ignorar

Una postal que se apaga

La nieve es parte del alma de la Patagonia. No solo mueve la economía turística y marca el ritmo de miles de actividades recreativas, culturales y deportivas; también forma parte del imaginario colectivo. La temporada de invierno en Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, El Bolsón, Esquel o Mendoza no se concibe sin montañas cubiertas de blanco.

Pero esa postal empieza a desdibujarse. En Chubut, por ejemplo, las mediciones científicas revelan una pérdida de hasta medio metro de nieve por año en las zonas cordilleranas. El retroceso no es un fenómeno aislado ni puntual: es parte de una tendencia estructural que ya muestra impactos visibles en toda la región.

El dato que enciende las alarmas

El meteorólogo Walter Maza, docente e investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, advirtió que desde 2021 la pérdida de nieve acumulada se intensificó.

“El retroceso en la acumulación nival se está profundizando. Empezó con 30 centímetros por año y ahora ya llega a 50”, sostuvo en diálogo con Radio Del Mar.

Aunque el invierno de 2024 fue más húmedo que los anteriores, no fue suficiente para revertir el deterioro.

Maza fue claro: "Una buena nevada ya no alcanza. Lo perdido no se recupera fácilmente". Y las consecuencias no solo son visuales, sino que comprometen el equilibrio hídrico de toda la Patagonia.

2025: el año ya está perdido

De cara al corto plazo, el panorama es más que preocupante. Las previsiones climáticas para la próxima primavera anticipan menos nieve, más calor y más sequía. Entre agosto y octubre, las precipitaciones estarán por debajo del promedio histórico en toda la provincia de Chubut y también en zonas aledañas.

El informe asegura que puede haber nevadas esporádicas, pero el volumen acumulado no será suficiente. “Esto ya se viene viendo con fuerza desde hace cuatro o cinco años”, afirmó Maza.

El impacto invisible: ríos, lagos y glaciares en retirada

Uno de los efectos más graves de esta pérdida sostenida de nieve es la alteración en el sistema de deshielo, que alimenta ríos, lagos y napas subterráneas.

El lago Colhue Huapi, por ejemplo, está tres metros por debajo de su línea histórica, según datos satelitales. Ese lago se alimenta del Musters, que a su vez depende del río Senguer. Todo ese sistema colapsa si la nieve deja de cumplir su ciclo.

El cambio climático avanza

La pérdida de nieve en la cordillera patagónica está vinculada directamente al cambio climático global. Según Maza, se observa una modificación en los patrones de precipitación: cada vez cae menos nieve y más lluvia, lo que altera el ciclo natural de congelamiento, acumulación y derretimiento.

“El aumento sostenido de la temperatura media global, producto de la acción humana desde la era industrial, está generando cambios en los ciclos naturales”, explicó. Aunque no se puede atribuir un solo evento climático al calentamiento global, la tendencia es clara y no deja lugar a dudas.

El fin de una era

La pregunta incómoda ya está sobre la mesa: ¿serán estos los últimos años de nieve en nuestra cordillera? Para los habitantes de Neuquén, Río Negro, Chubut y Mendoza, la idea de una Patagonia sin inviernos blancos no es solo un dato científico, es un duelo emocional.

El turismo, la economía regional, las actividades culturales, la identidad patagónica... todo gira en torno a esas cumbres blancas que hoy están en peligro.

Y aunque aún hay margen para actuar, el tiempo corre. Porque el cambio climático no espera. Y la nieve —esa que pintaba de blanco cada rincón de la cordillera— podría convertirse muy pronto en solo un recuerdo.