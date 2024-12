Daniel Cravero es el nuevo director técnico de Cipolletti

El santafesino Daniel Oscar Cravero fue anunciado como nuevo entrenador del plantel profesional del Club Cipolletti, que afrontará el Torneo Federal A del año venidero. La nueva subcomisión de fútbol albinegra que encabeza Marcelo Bastías, venía en conversaciones con tres directores técnicos. Uno de la zona, sería -la dirigencia nunca lo confirmó- Jorge Lencina, actualmente en La Amistad, que ayer accedió a las semifinales de la Zona Sur de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur 2024/2025.

Apodado "El Chango", el oriundo de Rafaela de 59 años, futbolista retirado y actual director técnico. Comenzó su carrera en Chaco For Ever de Resistencia en la década de 1980. Fue transferido posteriormente a Platense y en el año 1995 pasó a jugar en Lanús, alcanzando allí el mejor momento de su carrera. Comenzó a jugar para Lanús a la edad de 30 años. Se incorporó a esta institución a partir de la llegada del técnico Héctor Cúper, de cara al Torneo Apertura 1995. Con su presencia en el once titular, el conjunto granate alcanzó tres terceros puestos en forma consecutiva en Primera División, siendo primero en puntos sumando los dos torneos de 1996.

Fue una pieza fundamental para la obtención de la Copa Conmebol 1996, primer título internacional en la historia de Lanús. Un año después, fue subcampeón del mismo torneo en la edición 1997. Fue también subcapitán del equipo que en 1998 obtuvo el subcampeonato local en el Torneo Clausura. Cravero era un futbolista con una excepcional aptitud para la marca y la recuperación de la pelota. Su presencia en el mediocampo constituía una barrera infranqueable para el ataque de los equipos rivales. Fue uno de los mejores jugadores argentinos de la época en su puesto, contando además con mucha experiencia tanto en el plano local como internacional.

A comienzos de 1999 fue víctima de un asalto, donde resultó herido de bala en una rodilla. Si bien esto lo alejó momentáneamente de las canchas de fútbol, se recuperó rápidamente y volvió a los entrenamientos. Al concluir el Torneo Clausura 1999, el técnico Mario Gómez lo separó del plantel por motivos que no trascendieron. Esto provocaría el alejamiento del Chango a comienzos del año 2000. Era el último jugador que quedaba del equipo campeón de 1996. Regresó a Chaco For Ever, institución que lo vio nacer, y finalmente pasó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, donde se retiró definitivamente del fútbol.

Como entrenador

Ha sido director técnico de Chaco For Ever en tres períodos, Sportivo Patria y Sol de América de Formosa, Guaraní Antonio Franco de Posadas (Misiones), Mandiyú de Corrientes, Güemes de Santiago del Estero, Central Norte de Salta y Textil Mandiyú de Corrientes.

En 2021, dirigió a Chaco For Ever en su ascenso a la Primera Nacional, en una campaña donde superó a Cipolletti, equipo que orientaba el desaparecido Gustavo Raggio, eliminó por penales a los rionegrinos en la cancha de Estudiantes de Río Cuarto tras igualar sin goles en el duelo de eliminación directa.

La pretemporada a principios de febrero de cara al comienzo del torneo que sería a mediados de marzo. Llegará con un ayudante de campo y un preparador físico. El resto del cuerpo técnico lo completará el club.