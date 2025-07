Masterchef toma forma: se confirmaron los primeros participantes del reality

Con la inminente puesta en marcha de las filmaciones de Masterchef, uno de los caballitos de batalla de Telefe, el cual estaría a cargo de Wanda Nara, el equipo de producción comenzó a ultimar la lista de los concursantes famosos que serán parte de la nueva temporada.

De esta manera, en la emisión de este miércoles de Intrusos, Paula Varela develó la identidad de los participantes que se sumarán a la contienda por el codiciado galardón de culinario, y sorprendió a todos con los nombres.

“Emmanuel Horvilleur, me encanta, músico, ex de Celeste Cid, de Illya Kuryaki and the Valderramas, está confirmado", arrancó diciendo la panelista y luego agregó: "También está confirmada La Joaqui, cantante. Luck Ra, su novio, está en 'La Voz Argentina'”.

Además, la panelista nombró a otras dos figuras femeninas del espectáculo que también estarían confirmadas para el certamen: la top model Valeria Mazza y la destacada intérprete Carola Reyna. Sin embargo, aclaró que Emilia Attias y Calu Rivero estarían haciendo lo propio.

De concretarse el acuerdo, esta nueva entrega Masterchef significa el retorno de Calu Rivero a la pantalla chica nacional. Varela especificó que la actriz debe coordinar con la producción los tipos de preparaciones que podría ejecutar en el programa, considerando su estricto régimen vegano y su abstinencia de productos de origen animal: "Se evalúa si su participación se centraría exclusivamente en elaboraciones veganas".

Asimismo, también tendría que coordinar sus viajes a Argentina, ya que actualmente vive en Uruguay con su familia.

En tanto, Rodrigo Lussich filtró la posible fecha de lanzamiento del programa: "Las grabaciones darían inicio en septiembre y el debut se proyectará para octubre, una vez que finalice 'La Voz Argentina', es decir, en el último trimestre del año, previo al regreso de 'Gran Hermano'", resumió.