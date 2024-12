El duro mensaje de un jugador de Villa Mitre: "No quiero jugar nunca más al fútbol"

Villa Mitre de Bahía Blanca no pudo aguantar la victoria 1-0 que consiguió en la ida de la final del Reducido del Federal A. Sarmiento de La Banda se impuso 3-1, en un cruce cargado de polémica. El árbitro Pablo Núñez expulsó a tres jugadores (dos de los bahienses y uno del local), penales cobrados y no cobrados con polémica. Esto último tuvo un protagonista que dejó un duro mensaje en sus redes.

Nicolás Ihitz fue protagonista en el primer tiempo de una de las tantas polémicas del partido. Ya en el área, sufrió un agarrón por parte de Pablo Tevez y no cobraron la llamada “pena máxima”, lo que era una chance de poner 2-0 el global.

“Tengo mucha tristeza. Créanme que después del fallecimiento de mi mamá es uno de los días más tristes de mi vida. Mucho sacrificio durante un año para que pasen estas cosas. Siempre el fútbol fue mi lugar, mi psicólogo. El deporte que elegí cuando era un niño, el fútbol fue el deporte que me ayudó con muchas situaciones difíciles en mi vida. Es la primera vez que no quiero jugar nunca más al fútbol. Por estas cosas. No ensucien el deporte por el cual muchos nenes salen de la calle, no ensucien el deporte al cual a mucho nos da vida”, escribió el lateral izquierdo en una historia de su Instagram.

El descargo de un jugador de Nicolás Ihitz tras la polémica final del Reducido.

El penal a Ihitz que Pablo Núñez no sancionó