Foster Gillet, el millonario que financia la "revolución" en Estudiantes

"Bienvenidos a la Revolución" fueron las palabras de Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, a Cristian Medina luego de que el grupo empresario de Forster Gillet se hiciera cargo de abonar la cláusula de recisión del ahora ex mediocampista de Boca Juniors. Ahora bien, quién es este inversor que llegó al lado Pincharrata con sus millones y estará detrás de la "revolución".

Gillet nació en los Estados Unidos hace 47 años y es uno de los cuatro hijos de George, un hombre con mucho dinero que llevó a cabo inversiones en diferentes rubros como deportes, entretenimiento y telecomunicaciones desde fines de la década del 60'. Además del conglomerado de medios en el país norteamericano, su adquisición más destacada en materia deportiva fue la del Liverpool inglés en el año 2007.

Sin embargo, el paso de la familia por los Reds no fue el mejor y culminó con una pelea entre los socios. Debido a este inconveniente, decidieron venderle el club a New England Sports Ventures, ahora llamado Fenway Sports Group por aproximadamente 700 millones de dólares.

Pero el interés del Foster por el deporte no cesó e intentó incursionar nuevamente en el fútbol. Ofertó 300 millones de dólares para adquirir el Olympique de Lyon, pero la operación no llegó a buen puerto. Por eso, decidió invertir en deportes muy populares en su país: hockey sobre hielo y automovilismo, más precisamente NASCAR.

"Creemos fuertemente en los deportes, en el negocio de los deportes; en la cultura de los deportes. Y yo, en particular, vivo y respiro este deporte. No hay nada que me haga más feliz que estar en un ambiente en el que pongo sonrisas en la cara de la gente", explicó el empresario en una entrevista con La Nación en agosto de este año.

El.empresario Foster. Llegó a Estudiantes de La Plata y se estiman tiempos de crecimiento para "El Pincharrata"

Desde la asunción de Javier Milei como presidente de la República Argentina, la discusión sobre las Sociedades Anónimas Deportivas se instaló en las primeras planas. Verón es uno de los principales interesados en el advenimiento de este modelo de gestión y con él como presidente ha realizado gestiones similares a las de una SAD, sin perder su estatus de asociación civil.

Foster y Verón firmaron un preacuerdo que desembocará en una importante inyección de dinero para el club, que comenzará en 150 millones de dólares y podría ir creciendo con el correr del tiempo. Si los socios dan el visto bueno en la asamblea de febrero, el conjunto platense dará su primer paso hacia la "revolución" que pretende el presidente.

El ingreso del dinero es a todo nivel. Además de una importante remodelación en el Estadio UNO, también está prevista la construcción de nuevas canchas en el predio de City Bell con vistas a un nuevo centro de entrenamiento a futuro.En síntesis, un gran salto de calidad en cuanto a plantel e infraestructura. "Queremos ser uno de los tres clubes más grandes de la Argentina, eso sin dudas. Y tenemos muchas seguridades sobre el camino que queremos. Es una apertura del club en todos los aspectos", explicó la Bruja recientemente.

Sin todavía la conformidad de los socios aún, Foster Gillet y Estudiantes ya hicieron su primer negocio. Su grupo inversor se hizo cargo de la cláusula de Cristian Medina, colgado en Boca desde el encuentro ante Gimnasia por la Copa Argentina, y, una vez que resuelvan la cuestión legal, el futbolista se pondrá la camiseta del León al menos por seis meses. En vistas de confeccionar un plantel competitivo en todos los frentes, también posaron sus ojos en Lucas Alario, quien parece no contar para el Internacional de Porto Alegre.

El verano acaba de comenzar y Estudiantes, en busca de "revolucionar" el fútbol argentino con Juan Sebastián Verón y Foster Gillet, sin dudas será uno de los grandes protagonistas.