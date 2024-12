La dura lesión de una figura de Vélez que lo hará perderse la recta final del torneo

De cara a la recta final de la Liga Profesional y pensando también en la final de Copa Argentina que afrontará en los próximos días, Vélez recibió una pésima noticia de uno de sus jugadores más importantes: Thiago Fernández se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en el partido ante Sarmiento del domingo y estará por lo menos seis meses afuera de las canchas, lo que lo deja afuera de la definición que afrontará el Fortín por ambos torneos.

La noticia pega más fuerte de lo habitual porque, si bien Fernández salió del partido ante Sarmiento con un golpe, el diagnóstico inicial no era de gravedad. No obstante, y luego de realizarse estudios hoy, el juvenil de Vélez se enteró que no estará disponible por el resto de la campaña. Los pasos siguientes serán aguardar su fecha de cirugía y empezar con la rehabilitación, que le demandará un mínimo de seis meses.

Los números de Thiago Fernández en Vélez

El extremo de 20 años debutó en abril de 2023, pero tuvo apenas tres partidos en aquel año fatídico para el Fortín que lo tuvo peleando la permanencia. Ya comenzado el 2024 tuvo mayor participación en la Copa de la Liga, que tuvo a su equipo como finalista y a él participando de 15 partidos, repartiendo dos asistencias.

El primer gol en Primera llegó en julio ante Talleres, y desde ahí Fernández acumuló un total de 6 tantos en todas las competencias en 48 encuentros jugados este año, sumando además 9 asistencias en su haber (cinco goles y seis pases gol en la Liga Profesional), para convertirse en una de las claves del ataque de los de Gustavo Quinteros, quien ahora deberá arreglárselas sin la joyita del equipo.