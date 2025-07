Con el aporte de Centurión, Independiente Rivadavia amargó al campeón

El fútbol argentino vuelve a girar con el campeón como protagonista. Platense, reciente ganador del Torneo Apertura, jugó en los 16avos de final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza. El partido fue en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, con arbitraje de Pablo Dóvalo. El duelo no fue uno más, si no el inicio del ciclo de Cristian "Kily" González como director técnico del Calamar, luego de la salida de la dupla Orsi-Gómez, que se despidió tras la consagración histórica. La Lepra mendocina ganó 3-1 por penales y enfrentará al sorprendente Central Córdoba de Rosario que juega en Primera C y eliminó a Sarmiento de Junín en 32avos de final. Luego, hizo lo propio con Gimnasia de La Plata en 16avos. El cipoleño Ezequiel Centurión fue clave al atajar dos penales.

La mano insólita de Silva que Dóvalo cobró penal

A los 11 minutos de juego, Sebastián Villa convirtió un penal pateado sin dudas para poner el 1-0 en el equipo donde también juega el cipoleño Maxi Amarfil.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaba 1-0, Picco empató para Platense.

A los 55', Kevin Retamar puso el 2-1 con un gran cabezaso.

A los 77' y de penal, Guido Mainero puso el 2-2.

Con nombres como Augusto Lotti, Vicente Taborda y Ronaldo Martínez, Platense intentará mantener el nivel que lo llevó a lo más alto por primera vez en su historia. El objetivo inmediato es avanzar en el certamen federal, pero en el horizonte ya aparece un sueño mayor: prepararse para competir en la Copa Libertadores 2026.

Del otro lado, Independiente Rivadavia busca hacer historia propia. El equipo mendocino, dirigido por Alfredo Berti, quiere meterse por primera vez en octavos de final de la Copa Argentina. Para eso se reforzó con Ezequiel Bonifacio, Leonel Bucca, Tomás Muro y el regreso de Alex Arce, su goleador más esperado. La duda pasa por Sebastián Villa, quien no hizo la pretemporada y podría salir, aunque en el club confían en que se quedará.

El ganador de esta llave enfrentará en la próxima ronda a Central Córdoba de Rosario, que ya espera rival. Para Platense, el campeón vigente, es el momento de mostrar que la gloria no fue casualidad. Y para el Kily, el desafío de empezar con el pie derecho.

Formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Vicente Taborda; Augusto Lotti y Ronaldo Martínez.

DT: Cristian González.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Matías Valenti; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Fabrizio Sartori, Matías Fernández y Sebastián Villa.

DT: Alfredo Berti.

Hora: 21:15

Estadio: Marcelo Bielsa (Newell’s, Rosario)

Árbitro: Pablo Dóvalo