Ni Racing, ni River: Juanfer quiere seguir jugando en Colombia

La IA lo hizo. Se filtró la nueva camiseta del América de Cali con la imagen de Juan Fernando Quintero. El volante colombiano no quiere regresar a la Argentina.

El volante Juan Fernando Quintero rompió el silencio y anticipó que su carrera continuará en Colombia. El mediocampista tiene contrato un año más con Racing Club de Avellaneda, por lo que el club que lo quiera tendrá que negociar su salida con la institución, mientras que también confirmó que tuvo conversaciones con Marcelo Gallardo para volver a River Plate.

“Desde hace un tiempo venimos pensando en la decisión”, comenzó Quintero la entrevista con radio La Red y explicó que “después de todo lo que pasó, como terminamos (campeón de la Copa Sudamericana), es un poco raro. En el mejor momento que teníamos en el club. Pero por temas personales, que todo el mundo lo sabe, tomamos una decisión de quedarnos en Colombia”.

La decisión del jugador esta tomada. Quintero no quiere volver a la Argentina

Desde hace un tiempo, Quintero viaja Colombia durante varios momentos en el año para acompañar a su esposa por una enfermedad que atraviesa y esta situación lo decidió quedarse definitivamente en su país.

No está para para estar ahí un día, volver a Colombia, a Argentina… Es una realidad. Nos bancamos este año, pero lo que se viene no le sirve ni a mí ni a nadie. Lo más importantes es la familia”, explicó.

Quintero aseguró que habló sobre su decisión con Sebastián Saja, director deportivo de Racing, y también reconoció que le contó a Marcelo Gallardo, entrenador de River, que se iba a quedar en Colombia.

“Me entendió”, contó Juanfer sobre la reacción del Muñeco, admitiendo que efectivamente hubo charlas para su vuelta al Millonario. “Somos humamos, es lo más importante. Di mi punto de vista, me preferencia era quedarme en Colombia, cerca de la familia. Veremos qué pasa”.

Si bien Juanfer Quintero tomó la decisión no seguir su carrera en Colombia, ahora quedará lo más difícil por resolver: cómo acuerda su salida de la institución de Avellaneda.

“En tema de negociaciones, soy el menos indicado para hablar”, dijo el colombiano, quien todavía tiene contrato por un año más con Racing por lo que el club que lo quiera deberá sentarse con Diego Milito y Saja. La enfermedad que atraviesa su mujer, impediría el regreso de "JuanFer" a la Argentina

El vínculo, además, no es tradicional, debido a que Racing le va a pagando el contrato de tres años mientras avanzan los meses, por lo que todavía no le pagó a Juanfer todo el dinero que le correspondería. ¿La Academia se conformará con recuperar lo que puso hasta ahora o va por más?

“No es un secreto que uno busca lo mejor para su futuro, para todos, pero hay una realidad que es Racing, al que le debo respeto, mi realidad, mi presente. Por eso también estoy pensando, de querer, uno quiere muchas cosas, pero es un negocio para el club y se va a tomar la mejor decisión para todos”, manifestó Quintero.

América de Cali hoy parece ser el equipo que pica en punta para contar con el futbolista, quien agradeció a “todos los equipos interesados, no solo en Colombia, pero todos saben cuál es mi prioridad. Pertenezco a Racing todavía, vemos qué pasa. No tuve la posibilidad de hablar con Milito, fue futbolista, seguramente me entienda”.

El mensaje de Quintero al hincha de Racing

“Le diría que soy una persona muy agradecida, que aún en las situaciones más difíciles traté de darles alegrías, poner el pecho. Ha sido una afición increíble. Que después de 37 años (36 en realidad) tenga el privilegio de darle un torneo internacional con mis compañeros y cuerpo técnico es una muestra de carácter, valentía, va a quedar para toda la vida. Agradecer el cariño, las criticas me hicieron muy fuerte. En lo personal me encantaría seguir, escribiendo cosas bonitas, pero hay momentos en los que la familia son más importantes que cualquier sentimiento futbolístico. Me quedo con los momentos bonitos y los malos, y este título lo van a recordar por el resto de su existencia”.