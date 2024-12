La polémica historia que compartió Juanfer Quintero tras el cruce con Gustavo Costas

En el marco de la última fecha de la Liga Profesional, Racing venció 1-0 a River Plate en el Cilindro de Avellaneda. Sin embargo, uno de los momentos más comentados no estuvo relacionado con el resultado, sino con la reacción de Juanfer Quintero, quien fue reemplazado a los 31 minutos del segundo tiempo por Gustavo Costas.

El colombiano no ocultó su molestia y su enojo fue evidente al abandonar el campo de juego. En conferencia de prensa, el técnico de la Academia le restó importancia al episodio y aseguró: “Está bien que se enoje, son momentos. Yo no tengo que convencer tanto. Hoy no le puedo decir nada. No sabemos si nos quedamos”.

El guiño en redes sociales que sorprendió a los hinchas

Horas después del partido, Juanfer utilizó su cuenta de Instagram para publicar una sugestiva historia. En ella, compartió una foto junto a Marcelo Gallardo, exentrenador de River, y escribió: “Mi viejo hermoso”. La publicación generó revuelo inmediato entre los hinchas del Millonario, quienes sueñan con el regreso del talentoso mediocampista al club donde dejó una huella imborrable.

La historia de Juanfer Quintero.

El mensaje de Quintero encendió especulaciones sobre su futuro, especialmente considerando su pasado glorioso con la camiseta de River, donde fue pieza clave en la histórica final de la Copa Libertadores 2018 frente a Boca Juniors. Mientras algunos lo ven como una despedida indirecta de Racing, otros interpretan el gesto como un posible guiño para un regreso a Núñez.

Costas y su humor ante la polémica

A pesar del desplante, Gustavo Costas evitó polemizar y se mostró comprensivo con la actitud del colombiano. “Son cosas que pasan. Es normal que los jugadores se molesten cuando los sacan, más en partidos importantes como este”, expresó tras el partido.