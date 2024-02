Noche de nocauts espectaculares en Cutral Co

El salteño Gerardo Pérez derrotó por nocaut en el sexto round a Walter Matías Leiva y le arrebató el título sudamericano superpluma en el combate de fondo del festival boxístico realizado en el Gimnasio Enrique Mosconi de Cutral Co, en una noche donde hubo tres espectaculares de definiciones por la vía rápida.

En el semifondo de la noche, Ramón Lovera venció por nocaut en el séptimo round a Walter Sequeira y retuvo su cinturón sudamericano mediopesado. En el tercero de los combates con título sudamericano en juego, Karen Carabajal se impuso por puntos en fallo unánime a Soledad Matthysse y retuvo por primera vez su título subcontinental superpluma.

En los combates complementarios de la noche, Christian Luis derrotó por nocaut técnico en el primer round a César Reynoso tras una derecha potente que lo dejó sin reacción, en la definición más significativa de la noche.

Espectacular nocaut consiguió el rionegrino Christían Luis en Cutral Co

Gran sorpresa se vivió en el gimnasio Enrique Mosconi de Cutral Co, no tanto por el desenlace sino por la forma. Gerardo “El Bandido” Pérez finalmente pudo alzarse con un cinturón en su tercera oportunidad y ante uno de los campeones más activos que tiene el boxeo nacional. Se preveía un combate de mucha cantidad de golpes y de cruces varios. Lo que muy pocos anticipaban era que la potencia del salteño iba a presentarse tan rápido en la pelea.



El primer round comenzó con Leiva controlando la distancia con el jab de derecha como es habitual en él. Sin embargo en la primera situación en la que Pérez pudo conectar se vio una muestra de lo que más adelante determinaría el final.

En los rounds subsiguientes, Leiva ya recuperado siguió tocando y moviéndose mientras que Pérez se mostraba más tranquilo que en otras oportunidades. El trámite de la pelea cambió en el cuarto asalto: Leiva siguió atacando pero esta vez Pérez fue el que se sintió más cómodo en la distancia media. En uno de estos tantos cruces, Pérez dejó sentido nuevamente al marplatense que luego de irse contra las cuerdas, y para evitar recibir más golpes, decidió apoyar rodilla en lona para ganar segundo ante la cuenta del árbitro. En los segundos finales del asalto, Leiva presionó con la idea de evitar que el árbitro tome una decisión drástica.



En el quinto round, Leiva aún no se mostraba recuperado mientras que la figura del “Carbón” crecía. Nuevamente los cruces favorecieron al retador que hizo temblar las piernas del campeón y el árbitro inició inmediatamente la cuenta de protección. Otro round culminó pero Leiva ya no estaba completo sobre el ring. En el sexto asalto, llegó el golpe de gracia: un gancho a la zona blanda por parte de Pérez derrumbó a Leiva y su sueño de la séptima defensa. La cuenta del referee llegó hasta diez y el representante del Evander Gym se llevó la pelea y el cinturón.

La victoria por la vía rápida del salteño Pérez sobre Leiva





Gerardo Pérez logró de esta manera la mejor victoria de su carrera y ahora deberá defender su cinturón en una de las categorías más parejas de la actualidad. Su récord de 12-4-1, 3 nocaut en busca nuevos desafíos. Leiva culminó así un reinado de dos años y llevó su récord a 12-4-2, 1 nocaut.

En el semifondo de la noche, Ramón Lovera venció por nocaut en el séptimo round a Walter Sequeira y retuvo su cinturón sudamericano mediopesado. El chiquito y el grandote, uno que siempre dio ventajas de talla y alcance contra uno que normalmente es más alto que sus rivales. Cada uno con sus herramientas bien claras Lovera y Sequeira brindaron un muy atractivo y cambiante combate. Lovera comenzó mejor conectando y manteniéndose lejos a la vez que Sequeira buscaba por todos los medios cortar la distancia dando muestras de una buena preparación física.

A medida que fueron pasando los asaltos, la presión constante de Sequeira empezó a tener su efecto positivo ya que la actividad de Lovera iba mermando con lapsos importantes sin tirar golpes situación que le iba generando puntos al mercedino. Cuando la situación se iba poniendo difícil para el correntino, al comenzar el séptimo asalto conectó un sólido gancho al flanco izquierdo del “Yacaré” que apoyó rodilla en lona y no se pudo recuperar antes de que la cuenta llegue a diez.

Exitosa primera defensa para “Monzón” Lovera que lleva su récord a 19-2-1, 13 ganadas por nocaut. Sequeira sumó cortó su racha de victorias y quedó con 28-12-1, 19 nocauts.

"Monzón" Lovera le ganó por nocaut al veterano Sequeira

En el tercero de los combates con título sudamericano en juego, Karen Carabajal se impuso por puntos en fallo unánime a Soledad Matthysse y retuvo por primera vez su título subcontinental superpluma.

Si había una pelea que necesitaba Carabajal para saber que estaba lista para una nueva chance por título mundial, era esta: Matthysse fue una rival que la exigió de principio a fin y permitió que "Burbuja" muestre lo mejor de su material. La presión y buena preparación física de la sureña mantuvieron activa a la porteña a lo largo del combate. A pesar de que en los rounds finales la diferencia entre una y otra era más notoria, en ningún momento el combate bajó su ritmo. Los jurados decidieron la victoria de Carabajal con tarjetas de 99-91, 99-91 y 98-92.



La "Burbuja" mejoró su récord a 22-1-0, 3 nocauts y en el mes de abril disputará el título campeonato mundial ligero de la OMB frente a la invicta británica Rhiannon Dixon. La chubutense Matthysse a sus 43 años mostró que todavía tiene la capacidad de dar espectáculo sobre el ring. Su récord quedó en 17-16-1, 1 sola ganada por la vía rápida.

En los combates complementarios de la noche, el representante de General Roca Christian Luis derrotó por nocaut técnico en el primer round a César Reynoso tras una derecha potente que lo dejó sin reacción. Con este resultado Luis queda con 9-3-0, 5KO y Reynoso 17-20-4, 8KO.

Por último, Miguel Romero de Picún Leufú se recuperó de una caída y venció por puntos en fallo dividido a Sergio Davies de Trelew. El neuquino volvió al triunfo y mejoró su récord a 3-1-0, 2KO mientras que el chubutense llegó a 2-10-0, 1KO.