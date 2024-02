Alcaraz, Jarry y dos argentinos van por la final

El español Carlos Alcaraz venció al italiano Andrea Vavassori en dos sets y accedió a las semifinales del torneo de tenis Argentina Open, donde se medirá ante el chileno Nicolás Jarry, ya que el argentino Tomás Martín Etcheverry abandonó por lesión. En el Buenos Aires Lawn Teenis Club, el segundo jugador en el ranking mundial de la ATP derrotó por 7-6 y 6-1 al 152 del mundo en una hora y 40 minutos. Alcaraz vienen de superar al porteño Camilo Ugo Carabelli en los octavos de final, y este sábado disputará las semifinales del torneo que repartirá premios por 728.185 dólares, cuando se mida ante Nicolás Jarry en busca del pase a la final.

El tenista de apenas 20 años, llega a las 27 semifinales como profesional, de las que 14 han sido sobre polvo de ladrillo. De momento, de las 26 jugadas, sacó adelante 16 e hincó la rodilla en 10. En tanto, la raqueta Tomás Etcheverry que venia haciendo un buen partido ante el chileno Jarry pero antes de comenzar el tercer set, decidió abandonar por una lesión en su pierna derecha. Por lo que el juego se cerró en 6-4 y 5-7.

El número dos del mundo irá esta tarde por el pasaje a la final ante el chileno Jarry

Carlos Alcaraz es SEMIFINALISTA del Argentina Open uD83DuDE80



¿Se viene el bicampeonato?pic.twitter.com/qPPRBszPwC — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) February 16, 2024

Ayer más temprano, el ATP 250 ya conocía los primeros semifinalistas de la competencia, ya que Facundo Díaz Acosta, 87 en el mundo le ganó al serbio Dusan Lajovic (58) por 6-4 y 6-3 y Federico Coria (106) superó a su compatriota Sebastián Báez (30) por 6-1 y 6-4.

Por lo que tendremos una raqueta argentina asegurada en la final, ya que Díaz Acosta y Coria protagonizarán el "duelo" entre tenistas argentinos en la primera semifinal del sábado en el Argentina Open.

Habrá un argentino en la final



El grito de desahogo tras jugar con total calma y meterse en semifinales del @ArgentinaOpen uD83CuDDE6uD83CuDDF7



Habrá un finalista local el domingo en el Court Guillermo Vilas. Facundo Díaz Acosta espera por Sebastián Báez uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDD9A Federico Coria uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/WkQDqAmcEX — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) February 16, 2024

Programación semifinales Argentina Open

Sábado 17 de Febrero, Cancha central Guillermo Vilas



13.30: Horacio Zeballos (Argentina) y Marcel Granollers (España) vs. Marcelo Melo (Brasil) y Matwe Middelkoop (Países Bajos).

16: Facundo Díaz Acosta (Argentina) vs. Federico Coria (Argentina)

18: Carlos Alcaraz (España) vs. Nicolás Jarry (Chile)



Cancha número 2

15: Simone Bolelli (Italia) y Andrea Vavassori (Italia) vs. Nicolás Barrientos (Colombia) y Rafael Matos (Brasil).