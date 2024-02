El remero Suárez salió al cruce de Milei y las SAD

Ariel Suárez es un remero que representó a Argentina como pocos en la historia: ganó tres medallas de oro en Juegos Panamericanos (dos en 2011 y una en de 2019) y fue cuarto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sin embargo, como suele pasar en los deportes por fuera del fútbol, ganó mayor notoriedad lejos del remo: fue cuando se convirtió en el primer deportista que desafió abiertamente las restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus y salió a remar en la etapa más estricta de la cuarentena.

Tras una causa judicial de la que finalmente quedó sobreseído, Suárez siguió siendo muy crítico de Alberto Fernández, fue precandidato a intendente de San Fernando para Juntos por el Cambio en la lista de Patricia Bullrich y festejó con varios tuits el triunfo de Javier Milei, al punto que fue mencionado como uno de los posibles secretarios de Deporte del nuevo gobierno. Sin embargo, a dos meses de la asunción del presidente libertario, esa luna de miel parece haberse roto.

A partir de febrero, Suárez comenzó a quejarse en las redes sociales sobre la falta de designación de un Secretario de Deportes, una acefalía agravada porque faltan 160 días para los Juegos Olímpicos París 2024 –en los que el bonaerense no competirá-. Ilustrado por un náufrago en medio de un océano, el jueves 15 escribió: “Así está el estado del deporte nacional hoy sin conducción y a la deriva. No hay plata pero tampoco hay intención de gestión. Sólo les interesa la Sociedad Anónima en los clubes de fútbol y no el deporte olímpico. Muy triste todo”.

Al día siguiente, agregó: “Comprendo que no hay Plata @JMilei. Pero no entiendo y, siento, que es una falta de respeto a todo el deporte Nacional que no tengamos una estrategia ni plan a seguir. Falta hasta el sub Secre en deportes. No todo es “SAD” hay un deporte olímpico ahí afuera".

El viernes por la noche, Suárez habló con el programa Era Por Abajo, por la Once Diez. Entrevistados por Ezequiel Fernández Moores, Alejandro Wall y Andrés Burgo, Suárez reforzó su decepción con el comienzo del gobierno de Milei y se sumó a las pocas voces críticas del deporte, en amplio contraste con la música y otras expresiones culturales.

Dijo "estamos completamente en bolas", habló de una "falta de respeto" al deporte y contó que la selección argentina de remo está "mendigando". alojamiento para un Sudamericano, a la vez que lamentó el silencio del Comité Olímpico Argentino.

Los siguientes son los textuales:

"Lo único que se habla es de las Sociedades Anónimas Deportivas, como que es lo único que les interesa, y atrás de eso hay un mundo de deportistas, un mundo de deporte, que se está completamente dejando de lado. ¿Hace ya cuánto tiempo está el nuevo presidente? Estuvo muy poquito Ricardo como subsecretario (Schlieper), y ahora se está hablando de un intendente también que viene de la rama del fútbol (Julio Garro, ex intendente de La Plata). No me gustó nada la designación de Daniel Scioli, porque creo que es más de lo mismo.

Hace cuanto estamos y no hay una designación de un subsecretario todavía: el deporte está completamente huérfano, no tiene una dirigencia, no tiene alguien que lo comande, no tiene un camino, un norte donde seguir, y estamos a 160 días lo más importante de lo que sueña cualquier deportista del mundo, un Juego Olímpico. La verdad que estamos directamente en bolas.

-¿Si se rompió mi luna de miel con Milei? Espero que no. Yo quiero creer que no, pero por lo que está mostrando con el deporte, no sé, pero quiero creer que no. Quiero creer que es la persona que va a planificar pensando en todo el deporte, no solo el fútbol.



El Comité Olímpico (Argentino) sabemos cómo es. ¿Vos lo escuchaste quejarse de algo? No podemos hoy por hoy no tener alguien que esté dirigiendo el deporte, estamos huérfanos deportivamente. ¿A quién vas a pedir algo si vas al Cenard? ¿Quién está? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que diga ‘Yo el subsecretario de Deporte y me hago cargo de esto a ver qué podemos hacer?’ Hoy por hoy no hay nadie y eso es una falta al respeto para para el deporte nacional.

El remo tiene un Sudamericano en Río de Janeiro y me están pidiendo a mí, como estuve seis años remando para para un club brasileño, pero también a muchos, una forma de contactar un club de Brasil o un lugar de Brasil para conseguir alojamiento porque no les están dando dinero para alojamiento para ese Sudamericano. Estamos mendigando y voy a empezar a mendigar un alojamiento para los chicos de la Selección Argentina de remo para ver cómo pueden competir internacionalmente. Es un país limítrofe, acá nomás, en Río de Janeiro. Una forma es contactarme con Scioli.

Soy como el único que está luchando por el deporte y me siento orgulloso.

Suárez, en verdad, no es el único que está luchando contra los planes de Milei en el deporte, pero sí es cierto que hay pocas voces de ex deportistas y dirigentes, a excepción de la Confederación Argentina del Deporte. La motosierra de Milei contra el deporte recién acaba de comenzar pero se acerca París 2024.

