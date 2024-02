¿Llega? Las chances de Borja de estar en el Superclásico

Luego del empate ante Banfield en el Monumental, la principal preocupación de River de cara al Superclásico pasa sin dudas por la recuperación de Miguel Borja. El goleador del Millonario y máximo anotador de la Copa de la Liga está volviendo de una lesión muscular en el aductor izquierdo y los siguientes días serán cruciales para ver si se mete en el equipo que visitará a Boca en la Bombonera.

Lo que ilusiona al cuerpo técnico riverplatense y al propio Borja es que aparentemente lo que era un desgarro en el aductor es menos grave de lo que se preveía, por lo que el Colibrí entrenará en los últimos días de la semana con sus compañeros y allí Martín Demichelis decidirá si arriesga o no a poner a su '9' desde el arranque frente a Boca.

Al ser consultado por el colombiano en conferencia de prensa, Demichelis dio un mensaje de optimismo respecto a tenerlo para el domingo: “Lo estamos acompañando. Su lesión no fue tan grave y puede llegar al partido. Después se verá, hay que ver cómo se pueda entrenar el miércoles, jueves y viernes, pero se va a meter en la pelea en la semana”, comentó el entrenador de River.

Borja conoce de convertirle a Boca, dado que en el Superclásico de mayo pasado en el Monumental fue su tanto de penal el que le dio el triunfo a River por 1-0. En caso de que el atacante de 31 años no integre el once titular, las variantes de Demichelis son dos: volver a intentar con los cinco volantes como ante Banfield, con Facundo Colidio de único punta o bien acompañar al ex Tigre con el ingreso de Pablo Solari. ¿Llegará a este duelo el Colibrí?