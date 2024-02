Urcera presentó su Ford para el inicio del TC

Este fin de semana en El Calafate, arranca la temporada 2024 del Turismo Carretera y TC Pista, competencia que tendrá a Mariano Werner como campeón defensor y José Manuel Urcera buscando, ahora con Ford, revancha luego de una floja temporada y pelear nuevamente la corona.

En el 2022 se coronó con Torino, luego de dejar Chevrolet temporada anterior, y tras una temporada 2023 sin triunfos en las 15 fechas, el piloto decidió pasarse a Ford para volver a ser competitivo.

El auto será un clásico Ford Falcón, será atendido por el equipo de Emanuel Moriatis, quien supo ser campeón en el 2009. La idea por parte de Urcera es estudiar el auto en las primeras fechas, caso contrario se remplazaría por el Ford Mustang, que pertenece a la nueva generación de vehículos que recaen en el TC.

Temporada 2024 ?? ESTAMOS LISTOS Y ESTE ES EL FORD QUE VAMOS A CORRER ESTE AÑO. pic.twitter.com/qQnVrN2SST — MANU URCERA (@manurcera) February 21, 2024

No será el único posible con los nuevos autos, ya que están confirmados para este año tres Mustang, uno de ellos del capeón defensor Mariano Werner, Juan Bautista DeBenedictis y Nicolás Trosset. Se suman tres Chevrolet Camaro, de Christian Ledesma, Ricardo Caíto Risatti y Marcos Quijada, dos Toyota Camry: Andrés Jakos y Gastón Ferrante, un Dodge Challenger, de Juan Martín Trucco y el restyling de Torino de Tobías Martínez.

En la presentación realizada en San isidro, el piloto expresó que “con el tiempo me fui convenciendo del cambio y la verdad es que me motivan los desafíos y lo que más me motivó es poder ser campeón con una de las dos marcas más populares como lo es Ford” marca que usó en sus inicio en el TC Neuquino del 2011.

Será la curta marca tradicional que utilizará el piloto zonal en la principal categoría, ya que debutó con Chevrolet, se pasó a Torino donde tuvo el accidente en Toay, y debió utilizar por dos fechas un Dodge. Luego volvió al “Toro”, y ahora en el 2024 estará con la marca del rombo.

José Manuel Urcera buscará su cuarto título nacional en el automovilismo, además del Turismo Carretera del 2022, tiene en su poder el bicampeonato en la Clase 3 del Turismo Nacional, del 2019, y 2020.

Al piloto rionegrino, se le suman para esta temporada, la continuidad del neuquino Juan Cruz Benvenuti, y el debut de Lautaro De la Iglesia.