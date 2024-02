Iñaki Basiloff se prepara pensando en Paris 2024

Se respira de a poco la gran cita olímpica en Paris, desde el 28 de agosto hasta el 8 de septiembre se disputará la gran cita paralímpica donde Iñaki Basiloff encarará su segundo juego con la intensión de llegar a lo más alto y tomar revancha luego de Tokio.

El neuquino está enfocado, se tomó unos pocos días de descanso de la pileta y se puso a trabajar pensando en los Juegos Para olímpicos de París 2024, competencia donde será uno de los protagonistas de la delegación Argentina.

Dijo presenten en el primer open nacional del año, donde comenzó a trabajar con miras a la cita olímpica, “Estos torneos me sirve para ver donde estoy parado y mejorar algunos aspectos” comentó a Grito Sagrado, agregando además que “Estoy encarado más el día a día, disfrutando el proceso previo a Paris”.

Está confirmado que Argentina tendrá 11 plazas en Paris, 7 caballeros y 4 mujeres, a fines de abril saldrá la lista oficial “Estos últimos tiempos tengo muchos resultados, hice varias marcas mínimas olímpicas y en Argentina soy uno de los pocos que tiene 3 marcas en distintas modalidades, además de los primeros tres en algunas pruebas. Debería estar entre los primeros, sé que las chances están”.

En materia económica, los pronósticos no son alentadores para el Deporte, por lo pronto sigue el sistema de becas pero se está complicado con los viajes al exterior “Hay poco presupuestos y no todos pueden viajar. En teoría nosotros deberíamos competir en un torneo internacional previo a Paris, tenemos competencias nacionales así que parado no voy a estar”.

De cara a los Juegos Para Olímpicos, la preparación será en la zona, con piletas y gimnasios de la región “Estoy cómodo y tranquilo”, agregando además que está acostumbrado a entrenar en piletas semi olímpicas, y que se puede acomodar en las piletas de 50mts en pocos días.