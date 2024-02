Preocupación neuquina en la previa de Newbery y Rincón

A horas de la final de la final de la Región Sur (Patagonia) del Torneo Regional Federal Amateur 2023/2024 que se jugará este domingo a las 19 en Comodoro Rivadavia entre Jorge Newbery de Chubut y Deportivo Rincón de Rincón de los Sauces el clima enrarecido que se gestó desde apenas finalizó el partido el domingo pasada en el oeste neuquino ha ido en aumento.

Declaraciones de dirigentes, jugadores y cuerpo técnico del "Lobo" que hablaron de malos tratos para la delegación, de una actuación que los perjudicó desde el arbitraje, después de la derrota 2 a 0, hicieron repercusión en la fanaticada del equipo que hoy será local.

En la semana hubo amenazas en redes sociales (facebook, Instragram, se usaron estas dos plataformas) para jugadores, entrenador, dirigencia y periodistas, y hasta llamadas telefónicas a familiares. Se escribió de "que no va a salir vivos de la cancha" y de más grueso calíbre, donde la falta de respeto del léxico fue común denominador.

La dirigencia de la entidad que representa a LiFuNe decidió viajar en un avión charter, llegaron ayer a la ciudad petrolera y se alejaron en el conocido hotel Austral. El alojamiento céntrico, mostró un imagen inusual por la presencias de vallas y férreo operativo policial. La práctica habitual del día previo al partido se llevó a cabo en el estadio Municipal del barrio General Enrique Mosconi en kilómetro 3, donde los dirigidos por González llegaron custodiados por patrulleros y varias decenas de policías.

Retornados al hotel, no se les permitió a nadie de la comitiva salir a caminar las calles y aquellos que debieron hacerlo por una necesidad urgente, fueron acompañados por la fuerza del orden local (supermercado, farmacia y una casa de deportes). Después de la cena, ya en domingo empezó la fiesta de la pirotecnia de parte de la parcialidad local que en zonas aledañas, lanzó cohetes, fuegos de artificios, generando mucho ruido por 4 o 5 horas, para no permitir el descanso de la visita.

En la mañana de hoy la dirigencia de Jorge Newbery que lideran los hermanos Barrientos (Pablo "Pitu" (ex jugador de San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, con paso por Italia, Rusia, México y Uruguay) como presidente, y su hermano Leonardo como vicepresidente) comunicaron a los encargados de los dos streaming de televisar los partidos, que lo emitieron desde el arranque del certamen y también lo hacen en la competencia liguista, que este domingo no podían hacerlo. Tanto Seta TV, Pasta de Campeón y ADN Sur, como Comodoro de Primera no se les permitirá emitir imágenes del encuentro.

En sus redes sociales ambas transmisiones mostraron su disconformidad. Comodoro de Primera en su muro de facebook posteó que "estimada audiencia, queremos informarles que lamentablemente no podremos transmitir el segundo partido de Jorge Newbery vs Deportivo Rincón, la final del Regional. Esta decisión ha sido tomada exclusivamente por el club, y queremos dejar en claro que no tenemos injerencia en este asunto" y agrega "pedimos mil disculpas a todos nuestros auspiciantes, quienes siempre confían en nosotros, así como a nuestra fiel audiencia, que hace grande a la pantalla más importante de la Patagonia. A lo largo de todo el campeonato hemos estado presentes, y es realmente lamentable no poder estar en este partido tan importante".

En la mañana del domingo, las amenazas se hicieron reiteradas, hubo gente apostada tocando bocina en la puerta del hotel. La medida que adoptó la dirigencia local. ya que no habrá testimonio fílmico, causó preocupación en la comitiva neuquina y ciertas determinaciones apuntan a cuestiones que son muy "normales" en el fútbol del ascenso.

La llegada a La Madriguera, preocupa, más allá de los 250 efectivos policiales que dispuso la Unidad Regional para custodiar la seguridad. Habrá refuerzos "extras" locales y seguridad privada que viajó de Neuquén.

Por ahora la final patagónica tiene más tinte policial, que deportiva. Más allá que es solo un partido de fútbol. En un par de horas se disipará las dudas, si todo quedó en la previa o se consumó en la cancha y alrededores.