Habrá un ascenso más en el Torneo Regional Federal Amateur

El Torneo Regional Amateur no finalizará el domingo y Rincón tiene una posibilidad más para ascender.

Tal como se estimaba desde un tiempo a esta parte, era un secreto a voces, finalmente se hizo oficial. El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó un quinto ascenso para el Torneo Regional Federal Amateur 2023/2024.

Los cuatro ganadores de los encuentros que se jugarán este domingo 11 de febrero que ya tienen sede confirmada, más el ganador del cuadrangular que disputarán en formato semifinales y final quienes pierdan los primeros encuentros decisivos, serán los cinco clubes que jugarán el Torneo Federal A la siguiente temporada.

Los motivos obedecen a una reestructuración en las zonas del Torneo Federal A 2024 en la próxima temporada que comenzará el 24 de Marzo y propiciar una categoría superior con un número par de equipos. El mencionado cuadrangular ya tiene fecha y formato definido: Se jugarán en sendos domingos 18 y 25 de febrero, respectivamente, todo en cancha neutral.

Las semifinales serán el 18 de febrero, en el partido 1 lo harán, Perdedor Región Centro/Norte (Sarmiento La Banda (Santiago del Estero) vs Altos Hornos Zapla de Palpalá (Jujuy) vs. Perdedor Región Cuyo Litoral Norte (Sportivo Gutiérrez de Mendoza vs Defensores Formosa.

En tanto, el partido 2: Perdedor Región Patagonia/Región Litoral Sur (Deportivo Rincón de Rincón de los Sauces (Neuquén) vs. Colón de San Justo (Santa Fe) Perdedor Región Bonaerense Pampeana Sur/Norte (Camioneros de General Rodríguez vs Kimberley de Mar del Plata).

Pese al anuncio desde el Consejo Federal, se especuló en las últimas horas que el perdedor del partido que tendrá como protagonista al representativo de LiFuNe no serán los rivales del choque entre los bonaerenses, sino el perdedor entre Sarmiento de La Banda y Altos Horno Zapla, que se conocerá en las próximas horas.