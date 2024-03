Habrá neuquinos en el Sup Race de San Pedro

Quimey SUP Neuquén dirá presente en el pais vecino. .

Se disputará este sábado 16 de marzo en Concepción, Chile; el Sup Race San Pedro de Stand Up Paddle, disciplina que está sumando gran cantidad de adeptos en diferentes partes del mundo y que tiene a Quimey SUP Neuquén lista para representar a la provincia en la competencia.

Con 14 palistas, distribuidos en ambas ramas y categorías, la escuela pionera del Stand Up, hoy radicada en Plottier, dirá presente en Junior, Elite, y participativa, todos con el acompañamiento del Coach Instructor Leandro Rivera.

Competirán representando a la escuela neuquina: Lilen Morales, Cinthia Jara, Laura Cáceres, Monica Villablanca, Jorgelina vallasciani, Victoria Parra, Marianela del Pin, Claudia Peroni, María Montiel, Diego Gonzales, Pedro Huenul, Raúl Yournet, Lautaro Labrin, Leandro Rivera

Los mejores palistas de Argentina y Chile dirán presente en una competencia que tendrá distancias desde 2 a 7 kilómetros en circuitos con sistema de boyas.

El Stand Up Paddle consigue cada año más personas dentro de la disciplina, tanto de forma recreativa, como competitiva. En los últimos EVITA de Playa se fueron metiendo dentro de las delegaciones. En Neuquén, el Rio Limay se volvió uno de los principales escenarios, junto a los diferentes lagos cordilleranos.