La Justicia suspende los artículos que habilitan las SAD

La Cámara Federal de San Martín confirmó la medida cautelar que suspende los artículos 335 y 345 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei que permitía la transformación de asociaciones civiles en sociedades anónimas deportivas (S.A.D.).

La medida cautelar había sido dispuesta por el juez del Juzgado Federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, luego de que lo solicitara la Liga de Fútbol de Salto.

En esa primera instancia, el magistrado resolvió que los artículos del DNU que habilitan la conformación de las S.A.D. “alteran el estado de situación de un colectivo de incidencia social como son las entidades deportivas, pues impide desarrollar su vida asociativa”. Ahora, los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Moran y Marcelo Darío Fernández confirmaron la medida y advirtieron que no existe la necesidad ni la urgencia y tampoco se advierte la imposibilidad de que este tema sea tratado en el Congreso.

La Cámara cierra la sentencia concluyendo que "no se verifican, al menos en este estado liminar de la causa, los extremos requeridos por la normativa y jurisprudencia citada para el dictado del DNU cuestionado -en la materia de que se trata-, al no evidenciarse y tampoco explicitarse una situación de excepcionalidad o de necesidad que justifique la adopción de las medidas aquí analizadas. Tampoco se advierte la imposibilidad de elegir una decisión menos gravosa (trámite parlamentario), ni que las ventajas de la vía escogida sean mayores a las desventajas advertidas".

Las Sociedades Anónimas Deportivas son una forma de organización jurídica en la que los propietarios de los clubes son accionistas e inversores. En Argentina la ley y los estatutos de las entidades deportivas establecen que los clubes son asociaciones sin fines de lucro cuyos dueños son los socios que, por ejemplo, tienen derecho a votar a sus autoridades.

Las SAD son empresas en las que los socios no pueden votar a la dirigencia. Además, al tener ánimo de lucro no están obligadas a reinvertir el dinero obtenido, de manera que los propietarios pueden repartirse las ganancias. En el país, el expresidente Mauricio Macri ha sido durante años uno de los grandes impulsores de esta actualización, aunque hasta el momento no ha tenido éxito.