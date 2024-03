Mascherano dio la lista de la Selección Sub 23

Mientras la Selección Argentina mayores disputará dos amistosos en Estados Unidos como parte de la preparación para la Copa América, el equipo de la categoría Sub 23 jugará un par de encuentros en México pensando en el armado del plantel para los Juegos Olímpicos de París 2024 y este viernes se conocieron los nombres y apellidos de los convocados.

Los 21 futbolistas elegidos por Javier Mascherano y su cuerpo técnico son una base del equipo que disputó el Preolímpico en Venezuela y se suman varios pesos pesados, de jugadores que juegan Europa, los denominados "europibes" y vienen estando en el radar de Lionel Scaloni.

En la nómina aparecen jugadores de jerarquía internacional como el ex volante de Boca Juniors Alan Varela (Porto de Portugal), Matías Soulé (Frosinone de Italia), Nicolás Paz (Real Madrid) y Lucas Beltrán (Fiorentina). Además, también está Marco Pellegrino, que estaba planificado que fuera al PreOlímpico, pero su venta de Platense al Salernitana de Italia a último momento lo obligó a quedar afuera.

El resto son todos futbolistas que consiguieron el pasaje a París en Venezuela, como Leandro Brey, Gonzalo Luján, Federico Redondo, Juan Sforza, Thiago Almada, Claudio Echeverri, Santiago Castro, Pablo Solari y Luciano Gondou, entre otros. La cara nueva es Román Vega, de Argentinos Juniors, quien le ganó la pulseada a Lucas Esquivel y cubrirá el hueco que dejó el llamado de Valentín Barco a la Mayor.

#Sub23 Lista de convocados de la Selección nacional para la disputa de dos amistosos frente a su par de México



Viernes 22/3 - 23 horas

Mazatlán



Lunes 25/3 - 23 horas

Puebla



— Selección Argentina (@Argentina) March 15, 2024

De los jugadores que fueron a Venezuela para jugar el Preolímpico hay algunos que no estarán en México. En primer lugar solo llevará dos arqueros entonces el que quedó afuera es Rocco Ríos Novo, de Lanús; mientras que obligado por lesiones, Mascherano no pudo contar con Marco Di Cesare y Ezequiel "Equi" Fernández. Por su parte, el entrenador decidió en esta ocasión no convocar a Baltasar Luis Rodríguez (Racing), Lucas Esquivel (Atlético Paranense) y Francisco González.(Newell's).

Con Marcos Acuña lesionado, Scaloni apostó por Valentín Barco, que fue titular indiscutido del equipo del "Jefecito" en el Preolímpico; mientras que a Nicolás Valentini le surgió la chance por la lesión de Marcos Senesi. Además, en la Mayor también tendrán su chance otros jugadores con pasado en las Juveniles como Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y Valentín Carboni.

El equipo del Jefecito disputará dos encuentros en México, ambos ante la selección azteca. El primero será el viernes 22 en Mazatlán y el otro el martes 26 en Puebla.