Puntapié para el Torneo Integración Femenino

Dividido en dos zonas, inicia este fin de semana el Torneo Integración Apertura Femenino de Básquet, competencia que tendrá seis equipos de Neuquén y cuatro de Rio Negro participando por el primer título del año.

Serán 10 fechas con el sábado como el día principal de disputa. Independiente es el equipo defensor de la corona luego de quedarse con el título en el cierre del 2023. Las rojitas estarán en el grupo A junto a Cinco Saltos, Atlético Regina, Asociación Deportiva Centenario, y las subcampeonas Centro Español.

Por el otro lado competirán Pacífico, junto a la Escuela Municipal de Cipolletti, el Deportivo Roca, Club Biguá y Plottier.

Clasificarán el primero de cada grupo directo a semi final y el segundo más el tercero reclasificarán en play off al mejor de 3 juegos, enfrentando el 2° del A vs 3° del B, y por el otro lado el 3ro del A vs 2do del B.

Las semifinales tendrán un ordenamiento del 1° al 4° a base de la posición final en la fase regular. El 1° ante el 4to y el 2° se enfrentará al 3°, quedando la localía para el mejor ubicado de cara a la serie a tres partidos. Los equipos ganadores se enfrentarán en la gran final, nuevamente a 3 juegos, arrancando en casa de las mejores ubicadas en la fase 1.

En la primera fecha Las tricolores recibirán a Regina, mientras que la ADC en La Colonia recibirá a las Galleguitas. Por el grupo B, EMB se medirá con Roca, y las Bigualas debutan en casa frente a Plottier. Libre independiente y las Decanas.