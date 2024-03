AFA dio a conocer audios del VAR de Barracas-Independiente

El empate entre Barracas Central e Independiente de Avellaneda en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán de Parque Patricios por la 9ª fecha de la Copa de la Liga Profesional derivó en una enorme polémica por las decisiones arbitrales y del VAR, que tuvieron como correlato las fuertes declaraciones del entrenador del Rojo Carlos Tevez.

La AFA difundió este miércoles, después del partido el audio de las acciones discutidas por el elenco de Avellaneda, una fue la de un supuesto penal de Carlos Arce sobre Felipe Aguilar sobre el final del partido que reclamó Independiente, cuando el marcador ya estaba 2 a 2.

“Tras una disputa aérea donde atacante y defensa pugnan por el balón, este es cabeceado por el delantero, quien tenía sujetado a su rival por el cuello, pegando en primer lugar en la cabeza del defensa y posteriormente en el brazo y hombro; el cual se hallaba en una posición justificable y natural para un salto. Constituyendo así una mano no sancionable por no existir un movimiento adicional, por llegar luego de rebotar en su cabeza y por cercanía de juego. Siendo todas estas consideraciones de mano no sancionable estipuladas en las reglas de juego, el árbitro con buen ángulo interpreta correctamente la acción y permite que el juego continúe”, indica la voz en off que presenta los diálogos entre el juez principal Pablo Dóvalo y el árbitro Luis Lobo Medina, cargo del VAR.

“El equipo VAR, en su chequeo, con distintos ángulos y velocidades, y el uso de las consideraciones, evalúa al igual que el árbitro que se trata de una mano no sancionable de una acción de juego, confirmando la decisión inicial de no penal”, agrega la locución.

El audio del VAR en la hipótetica mano y empujón

LA MANO, LA MANO, LA MANO..

LA MANO NO, EL EMPUJÓN ERA...



Audio del VAR pic.twitter.com/VGxzRAZyJM — Martín Roldan (@MartinchoRoldan) March 6, 2024

El video, que se extiende por menos de dos minutos, expone las charlas que mantuvo el equipo arbitral a los 41 minutos del segundo tiempo. “Fijate donde pega, quiero ver dónde pega. Cabeza y le pega por acción de juego. Sí, está todo chequeado”, argumenta Lobo Medina al ver la primera repetición de la maniobra. “De la cabeza del atacante a la mano Pablo, nada. No hay distancia, no hay nada. Le cae en la mano la pelota”, indica el asistente en cancha a Dóvalo mientras tanto.

“Sí, le pega en la mano por acción del juego. En la disputa está de espalda”, vuelve a subrayar Lobo Medina desde la cabina de videoarbitraje, antes de respaldar al juez de campo en su determinación: “Pablo, está todo chequeado. Le pega en la mano a Arce, pero por acción de juego en la disputa”. No hay en este caso consideración alguna sobre un posible empujón del hombre de Barracas al jugador de Independiente.

Horas más tarde se conoció el diálogo que mantuvo el VAR en la acción del primer tiempo que había generado aún más polémica en Avellaneda. Alexis Domínguez tuvo una dura entrada sobre el capitán del Rojo Iván Marcone en mitad de la cancha y el juez consideró que sólo era para tarjeta amarilla. Más allá de la queja pidiendo una expulsión, el tema se profundizó cuando Domínguez anotó el 2-1 transitorio para el local.

El audio del VAR de la plancha de Domínguez sobre Marcone. Debió ser roja directa.

Este es el audio del VAR sobre la patada de Alexis Domínguez a Iván Marcone en Barracas Central-Independiente.pic.twitter.com/bZyr7UyA3A — VarskySports (@VarskySports) March 6, 2024

“Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual... Es una locura lo de este tipo. Todavía estamos calientes. Hay que empezar a terminarla, porque sino el fútbol argentino así es muy difícil. La de Iván (Marcone) es roja. Ganando 1-0 y con diez tipos, el partido te cambia”, reclamó Tevez en la conferencia de prensa posterior al juego.

“Callarse en esta instancia no me parece justo. Todos los técnicos venimos pidiendo solamente una cosa: que no nos caguen. No quiero que me cobren ni bien ni mal. Que no nos caguen. Como sabíamos que este tipo es de hacer estas cosas. Es como que un chorro venga a tu casa y te diga que te va a robar. Y que después vaya y te robe. Y con una cara que después se te planta y te quiere pelear. Una locura. Estoy caliente”, fueron las duras palabras que expresó el Apache, quien aseguró que en la semana le había advertido a sus futbolistas que jugarían “contra 14?.

Luego de estas fuertes palabras, el propio juez fue abordado por los periodistas y afirmó que no había visto las declaraciones del técnico de Independiente, aunque justificó la amonestación ante la plancha a Marcone: “Por eso saqué amarilla, no me pareció (para roja). ¿El VAR?, confirmó mi decisión”. Y agregó: “No sé cuál es el enojo ni quién está enojado Es su opinión. No lo escuché. Puede decir lo que quiera Tevez, si igual acá se puede decir lo que quieras. Estoy acostumbrado, es muy fácil hablar. Hablar es gratis”.

Dóvalo había mantenido un intercambio subido de tono con el defensor Joaquín Laso en el campo de juego luego del pitazo final, cuando el referente de la entidad de Avellaneda fue a reclamar por las acciones. “Yo no soy un boludo, el único boludo sos vos. Vos sos el mismo boludo de siempre, te conozco desde Italiano. Desde Italiano te conozco. No te conozco de ayer, desde Italiano te conozco. Hace 20 años que te conozco. Hace 20 años que te conozco Laso, 20 años”, le dijo el juez ante las cámaras televisivas.

El tema escaló incluso en redes sociales, donde Tevez tuvo un fuerte cruce con el tesorero de AFA Pablo Toviggino, uno de los directivos más cercanos al presidente Claudio Tapia. Incluso Sergio Kun Agüero se involucró en el tema, reclamándole al también líder del Consejo Federal esclarecer el manejo del VAR en los partidos.