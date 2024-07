Mascherano: "Hoy nos tomaron el pelo"

Luego del tremendo escándalo que terminó en la derrota de la Selección Argentina Sub-23 ante Marruecos tras una insólita reanudación del partido y que el VAR, casi dos horas después, anulase el tanto del empate argentino de Cristian Medina, el que dio su visión post bochorno fue Javier Mascherano, que se mostró muy enojado luego de todo lo ocurrido con su equipo.

"No nos dijeron nunca que se estaba revisando la jugada. El partido se suspendió por la seguridad, en ningún momento nos hablaron de la revisión. De hecho la página oficial de los Juegos Olímpicos al partido lo puso 2-2. Se suspende por la seguridad. Después, cuando a la hora no teníamos ninguna novedad, empezamos a notar cosas raras", comenzó el DT argentino sobre lo sucedido. Y agregó: "No nos gusta que pasen este tipo de cosas. No pretendemos que nos beneficien, pero tampoco que nos tomen el pelo como nos lo tomaron hoy", expresó Masche, con mucha bronca luego de la suspensión del duelo y los idas y vueltas que terminaron con la reanudación del mismo.

Mascherano también habló del momento en el que estuvieron en el vestuario, esperando confirmación de si el duelo se reiniciaría o no. "Estuvimos casi una hora y media en el vestuario. En ningún momento nos avisaron qué podía pasar, el árbitro tampoco vino nunca a hablar con nosotros". Además, confirmó que tanto sus jugadores como los de Marruecos querían dar por terminado el duelo. "Entró la gente de Marruecos y nos dicen que no quieren jugar. Se juntaron los capitanes y le comunicaron al árbitro que la idea era no jugarlo".

uD83DuDE21La bronca de Javier Mascherano



uD83DuDC49"Nunca nos dijeron que se estaba revisando una jugada"



uD83DuDC49"Ayer entraron a robar en el entrenamiento. A Almada le robaron relojes y anillos"



uD83DuDC49"Estamos en un Juego Olímpico no en un torneo de barrio. Esto no puede pasar"



(uD83DuDCF9@TV_Publica ) pic.twitter.com/nUEqrM1aU1 — DEPORTV (@canaldeportv) July 24, 2024

Además, apuntó contra la seguridad desplegada por la organización, señalando la cantidad de veces que se paró el partido en el segundo tiempo: "Nunca me pasó como jugador que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad. Fue un papelón. No puede pasar en este tipo de partidos es que se pare un partido como se paró hoy en el segundo tiempo. Se jugó poquísimo, más allá que dieron 15 minutos", comentó el Jefecito.

El equipo argentino, asediado por los botellazos de los marroquíes.

En relación a la chance de hacer un reclamo ante todo lo ocurrido, Mascherano evitó el tema: “No tengo idea, nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro. Obviamente es confuso, pero bueno, como hablamos con los chicos, a mirar para adelante. Esto ya pasó, terminó y tenemos que ir a buscar las dos victorias". La Selección Argentina volverá a jugar este sábado 27 de julio, cuando se enfrente a Irak a las 10hs de Argentina en el Lyon Stadium de la homónima ciudad francesa.

Masche denunció un robo dentro de la Villa Olímpica

Además de todo lo detallado tras el escándalo, Mascherano hizo público en medio de su bronca el robo de objetos de valor del que Thiago Almada fue víctima tras el entrenamiento de ayer. "Mirá, ayer entraron al entrenamiento y nos robaron, en los Juegos Olímpicos. A Thiago Almada le faltó un reloj, anillos, todo, en un entrenamiento en los Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada después del entrenamiento", contó el DT.

“Ayer nos ENTRARON A ROBAR en el predio. A Almada le robaron las cosas. Nos piden credencial para todo pero después pasan estas cosas.



Hoy invadieron siete veces el campo y después nos tiraron PETARDOS. Nos dijeron que estaba terminado 2 a 2. Nosotros ni Marruecos quería… pic.twitter.com/UsMX5cYMG5 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 24, 2024

El robo aparentemente ocurrió "cuando los chicos se fueron a bañar" según lo relatado por el entrenador, que también aprovechó para tirar la bronca de que estas fallas en la seguridad luego no son las mismas a la hora de controlar otros aspectos: "Después todo el tiempo te están pidiendo la credencial o no le permiten a gente que está dentro de la delegación entrar al vestuario", tiró.