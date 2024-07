Juegos Olímpicos: una argentina avanzó a semifinales de natación

Los Juegos Olímpicos 2024 comenzaron y diferentes deportistas argentinos representan al país con un público expectante. Este domingo por la mañana, las buenas noticias las trajo Macarena Ceballos, quien se clasificó a las semifinales de natación.

La nadadora oriunda de Córdoba finalizó sexta en la prueba de 100 metros pecho, con una marca de 1m06s89. Esto la dejó 16ª en la tabla general de todas las series, asegurándose un lugar en la siguiente instancia, que disputará a las 21.10 horas (16.10 hs de Argentina).

En su primera participación en los Juegos, la pechista de 29 años logró que el país vuelva a participar de una semifinal olímpica de natación luego de más de 20 años. "Es un momento histórico para la natación argentina", comentaron.

Es su primera participación en una cita olímpica y disputará una semifinal de natación.

"Lo soñé, lo creía posible. No hice el tiempo, pero estoy en las semifinales. Estoy un poco nerviosa. Lo soñé, lo creí posible", comentó feliz y muy emocionada Ceballos.

Tras años de intentar llegar a la competencia, la deportista finalmente lo logró en esta edición. Hace ocho años tuvo la posibilidad de competir en Río 2016, llegando con las marcas y tiempos necesarios, pero nunca le llegó la invitación. Luego, con las irregularidades de la pandemia y una lesión en el hombro, por la cual se tuvo que operar en el 2021, no pudo competir en Tokio 2021.

La deportista estudia Periodismo Deportivo, profesión que encontró para complementar su pasión por el deporte.

"Llegué a pensar que no eran para mí. Que no había chances. Pero después pensé, doy todo, dejo todo, si se da bien y si no no debía ser así", explicó en medios locales. Sin embargo, París 2024 es su revancha. En el Mundial de Natación de Fukuoka de 2023, consiguió la marca A en la prueba y rompió un récord argentino y sudamericano con un tiempo de 1m06s69. Este domingo por la tarde irá en busca de la final.