Dura derrota de Los Gladiadores

La Selección Argentina de handball masculino, popularmente conocida como Los Gladiadores, cayó 25-35 ante Hungría, en el South Paris Arena 6, por la segunda fecha del Grupo B de los Juegos Olímpicos París 2024. Los Gladiadores no pudieron conseguir su primera victoria en una zona complicada que comparte también comparte con Dinamarca, Francia, Egipto y Noruega, con quien cayeron en el debut. Además, Diego "Chino" Simonet salió lesionado a los siete minutos del partido.

Argentina no pudo conseguir su primera victoria en su historia ante este rival: hasta este encuentro, había logrado un empate y tres derrotas desde que se enfrentó por primera vez con este contrincante en el Mundial 2003 con triunfo europeo 35:23.

Sin embargo, el primer tiempo no fue lo esperado. Pese a que los 7' Diego Simonet salió por un tirón en su aductor y fue un golpe anímico muy duro para Los Gladiadores, Argentina y Hungría disputaban un encuentro que había arrancado muy igualado pero que con el correr de los minutos se torció para el rival. Pese que hasta el 10-10 casi no se sacaron ventaja, el combinado europeo logró anotar siete de los siguientes nueve puntos. Debido a esto, el marcado terminó desfavorable 17-12 para el seleccionado nacional en la segunda fecha del grupo B.

Todo lo que podía salir mal salió mal para los Gladiadores. Dura derrota con Hungría, el europeo al que apuntaban pelearle más de cerca en un grupo en el que ya pasó Noruega y quedan Francia/Dinamarca. El otro peleable del grupo es Egipto.



Encima se lesionó Diego Simonet. pic.twitter.com/RtHT1UairM — Javier Lanza (@javierlanza) July 29, 2024

Además, la eficacia en los tiros fue fundamental en la primera mitad que transcurrió. Argentina consiguió apenas el 57% con 12 tantos en 21 remates, mientras que Hungría solamente falló cinco en la misma cantidad de intentos: 17 de 21 para lograr un 81% de efectividad. Por otra parte, el máximo anotador de la Albiceleste fue James Lewis Parker con 3 puntos.

El segundo tiempo, por otra parte, arrancó desfavorable para Argentina. Pese a que anotó el primer punto de la mano de Fede Pizarro, Hungría anotó dos tantos consecutivos y se puso 19-13 en el marcador. Cada vez más lejos, Los Gladiadores nunca pudieron acercarse y terminaron quedando 10 puntos abajo. De esta manera, el partido finalizó 25-35 gracias a la efectividad del 70% en los tiros de Hungría: 35/50 para los europeos. Por su parte, Argentina terminó con un 54% (25/46) y su máximo anotador fue Pablo Simonet con cinco goles, quien además otorgó tres asistencias.

DERROTA DE LOS GLADIADORES



uD83EuDD3EuD83CuDFFB El Seleccionado Argentino de Handball masculino cayó ante Hungría por 35-25 y acumuló su segunda caída en los #JuegosOlímpicos.



uD83DuDCF8 @CAHandball pic.twitter.com/F8NUzzuiMR — TyC Sports (@TyCSports) July 29, 2024

La lesión de Diego Simonet que preocupa a Los Gladiadores: "El doctor me dijo que no es un desgarro"

El capitán argentino, que se retiró lesionado a los siete minutos, detalló su lo que dijo el cuerpo médico de su molestia: "El doctor dice que no me desgarré el aductor, que es el tendón. Yo no sentí que se rompió nada pero sí que se me estiró, así que mañana haremos estudios y todo lo posible para llegar con Egipto".

“Creo que era un partido para darle orden, unos contra unos, continuidad. Pero la verdad que estoy… muy triste. Veníamos entrenando muy bien. Yo estaba entrenando muy bien, en muy buen nivel y sin dolores. Estaba re contento. Obviamente el último partido, después de la lesión de James (Lewis Parker) que no pudo volver a entrar el segundo tiempo, más la lesiones que venimos cargando de los extremos, los entrenamientos se hacen duros. Uno intenta ser ejemplar, estar todo el tiempo y darle ánimo a los entrenamientos. Pero bueno… los 34 años no vienen solos. A vece uno intenta ser muy positivo y estar siempre pero hoy la terminé pagando. Ojalá que cambiemos de cara para los partidos que viene, poder dar buena imagen y dar un batacazo ante Egipto”, agregó.

“Haremos todo lo posible para clasificar. Esto es único y vamos a dejar todo aunque tengamos dolor por todos lados. Vamos a dejar todo en la cancha para dejar esta camiseta y a los que representamos bien altos”, subrayó sobre el final.

El fixture que le queda a Los Gladiadores en los Juegos Olímpicos París 2024

Dinamarca vs. Argentina - Miércoles 31 de julio a las 16

Argentina vs. Francia - Viernes 2 de agosto a las 6

Egipto vs. Argentina - Domingo 4 de agosto a las 6