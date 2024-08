El enojo de Romagnoli con el VAR: "No querían cobrar el penal"

Luego de un dramático triunfo de Boca por 3-2 ante San Lorenzo en la Bombonera, el que terminó muy caliente fue Leandro Romagnoli, que se despachó en conferencia de prensa contra el árbitro Pablo Echavarría y con los encargados del VAR. El Pipi criticó al arbitraje, pese a que su equipo contó con dos penales, por una polémica cuando el Ciclón se encontraba en ventaja: un penal no cobrado del arquero Leandro Brey contra Andrés Vombergar.

El DT del Ciclón no dudó en hacer hincapié en la actuación de Echavarría y el VAR, con los que se mostró muy disconforme "Tengo una bronca terrible. No puede ser que un partido se de así y te cobren de esa manera. El primer penal lo cobra pero tarda como cinco minutos porque quiere ir atrás para ver si había una falta para Boca, porque no quería cobrarlo", empezó diciendo en su descargo.

Ya sin disimulo por mostrar su calentura, directamente acusó a los jueces del VAR de no querer avisarle al árbitro sobre la falta dentro del área de Brey contra Vombergar: "Hay un penal a Andrés (Vombergar) que ni lo va a ver, porque ni lo llaman para ir a verlo. Y es un penalazo. Sabían que era penal, y si el árbitro lo va a ver sabe que tiene que cobrarlo". "Como estábamos jugando bien y habíamos hecho un buen primer tiempo, arranca con las "chiquititas" para poner al rival contra nuestro arco. La verdad es que así es muy díficil", se descargó un Romagnoli muy enojado.

La polémica por la que estalló el Pipi

La gran queja de Romagnoli y todo San Lorenzo es por la acción ocurrida a los 31 minutos del primer tiempo, en donde Vombergar queda mano a mano con un Brey que sale a achicar y, luego de que el delantero remate despacio y por debajo suyo, llega tarde y alcanza a tocarle un pie. Todos los integrantes del Ciclón, que se encontraba transitoriamente en ventaja, fueron a protestarle a Echavarría, pero la jugada prosiguió con un córner a favor del visitante y sin llamado del VAR al árbitro para una revisión.