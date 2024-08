Fin de semana de infierno en San Lorenzo: Ortigoza afuera del fútbol y la "casi renuncia" de Romagnoli

No hubo paz en San Lorenzo durante el fin de semana, y la derrota como local ante Atlético Tucumán en la última jugada del partido no hizo más que echar leña a un fuego que ya venía avanzado. En las últimas 48 horas el presidente Marcelo Moretti desplazó a Ortigoza del manejo del fútbol profesional y el entrenador Leandro Romagnoli presentó su renuncia tras el 0-1 ante los tucumanos que desató la furia de la gente. No obstante, el Pipi fue convencido de no dimitir y finalmente continuará al frente del plantel del Ciclón.

La historia comenzó el jueves, cuando Ortigoza dio una entrevista en TNT Sports donde ventiló su malestar con Moretti y otros integrantes de la CD por el mercado de pases y se quejó de ciertos maltratos en los últimos días. La respuesta no se hizo esperar: el presidente habló al otro día y tiró una frase fulminante: "Creo que (a Ortigoza) lo sobrepasa la situación. No es un mal muchacho, pero le falta formación para el cargo".

Además, el mandatario anticipó lo que vendría después: "Le agradezco por haberme acompañado, pero a partir de ahora va a seguir desde otro lugar. En el área de fútbol estarán, junto conmigo, Julio Lopardo, Ángel Bernuncio y Norberto Ortega Sánchez". Esto fue confirmado el domingo mediante un comunicado oficial: sin mencionarlo, el club removió a Ortigoza de sus funciones como cabeza del fútbol profesional. Además de los mencionados por Moretti, el dirigente opositor Alejandro Tamer se sumará a la flamante Secretaría de Fútbol Profesional.

COMUNICADO OFICIAL



El presidente Marcelo Moretti resolvió lanzar un plan de reestructuración general del fútbol de San Lorenzo con el objetivo de potenciarlo en todos sus aspectos, partiendo de una línea de trabajo que privilegie una perfecta sintonía entre todas sus áreas.… pic.twitter.com/lougDQmdCO — San Lorenzo (@SanLorenzo) August 11, 2024

Romagnoli y una renuncia que no fue

El sábado y antes de aquel comunicado, la mencionada pelea entre Moretti y Ortigoza tuvo una especie de impasse obligado, en el que ambos acudieron de urgencia al vestuario para evitar un hecho que ampliaría más el caos que gobierna el club: Leandro Romagnoli tenía decidido dar un paso al costado luego de la derrota ante Atlético Tucumán. En una charla en donde el DT no tuvo rodeos, le reprochó a ambos la semana caótica de declaraciones cruzadas luego de su pedido explícito para que haya paz institucional además de plantear su disconformidad con el armado del plantel.

Tras algo más de una hora de conversación con el presidente y el, hasta ese momento, encargado del fútbol profesional, en donde se le prometieron refuerzos en los siguientes días, Romagnoli cambió su postura y decidió continuar al frente del Ciclón. No obstante, será una cuestión de día a día.

uD83DuDD35uD83DuDD34 SIGUE ROMAGNOLI



uD83DuDC49 Tras una hora y media de reunión, el Pipi Romagnoli tomó la decisión de, por el momento, continuar en el cargo de DT de #SanLorenzo.



?? ¿Qué opinás? pic.twitter.com/hj29mMexBt — La Cicloneta (@lacicloneta) August 10, 2024

¿Qué se le viene a San Lorenzo? Nada menos que el duelo de ida de la serie de Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro, uno de los rivales más complicados del certamen, y el duelo ante Boca el próximo fin de semana en la Bombonera por la Liga Profesional, donde el Ciclón ocupa el puesto 24 y sólo ganó uno de sus nueve partidos en el torneo. Serán días fundamentales para un club en llamas que buscará algo de alivio dentro de la cancha.